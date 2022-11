Fernando Tallarico unterrichtet seit 50 Jahren an der Volkshochschule

Pädagoge im Dienst der Völkerverständigung: Generalkonsul Andrea Sama (links) und Bürgermeister Manuel Friedrich (rechts) würdigten die Verdienste von Ferdinando Tallarico. © Prochnow

24. Januar 1971: Ferdinando Tallarico beginnt mit 24 Jahren in der Volkshochschule Obertshausen. In der Joseph-von-Eichendorff-Schule führt er seinen ersten Kurs, und wer in der „liebenswerten Kleinstadt“ heute Italienisch spricht und nicht gerade aus Italien stammt, hat die Sprache vermutlich bei ihm gelernt.

Obertshausen – Mittlerweile unterrichtet der Pädagoge aus Kalabrien seit einem halben Jahrhundert, was er nun mit der VHS, aktuellen und ehemaligen Lernenden, Familie und Freunden feierte.

Der überzeugte Europäer erinnert sich noch sehr gut an seine ersten Schüler, nennt Namen wie Picard, Kralle, Paul, Bernadus und Jäger: „Viele Lernende waren Lederwarenfabrikanten, die paukten nicht wegen eines Italien-Urlaubs, sondern wegen ihres Geschäfts“, verrät der Jubilar mit einem verschmitzten Lächeln. „Obertshausen war eine reiche Gemeinde“, weiß Tallarico, „und bis heute ist in Mailand eine große Lederwarenmesse.“

Der Lehrer knüpfte Freundschaften, von denen viele bis heute gepflegt werden. Ein Hausener Geschäftsmann, plaudert er, „war immer geschäftlich unterwegs, privat wollte er nur reden. Wir trafen uns freitags zum gemeinsamen Essen in Frankfurt“. Dabei sprachen die Männer über Design und Farben der Taschen. „Er wurde mein bester Freund und Trauzeuge!“. 1980 hat Tallarico seiner Ehefrau Hedwig, die aus Nordrhein-Westfalen stammt, in seiner Heimat das Ja-Wort gegeben.

Geboren ist er im 1 500-Seelen-Bergdorf Verzino, hat in Bari und Urbino, „der Stadt des Malers Raffaello“, studiert, 1978 in Literatur- und Geschichtswissenschaften promoviert. Seine Geschichte in Deutschland beginnt 1970, als er seinen Bruder in Hamburg besuchte. Er wollte nur ein paar Monate bleiben, um das Land kennenzulernen, da erfuhr er zufällig von der Einstellung italienischer Lehrer über die Botschaft in Bonn.

Tallarico bewarb sich dort und bekam einige Tage vor der Rückreise Bescheid. Er wurde nach Mühlheim an die Goetheschule geschickt, denn dort lebten viele italienische Familien. „Bei Stahl Schanz haben fast nur Italiener gearbeitet“, erfuhr die Lehrkraft, die alle Fächer auf Italienisch unterrichtete. „Integration war in den 70ern noch kein Thema, ich sollte die Kinder auf die Rückkehr nach Italien vorbereiten“, sagt er.

Er selbst blieb und wechselte den Arbeitgeber, fürs Land Hessen war er fortan als muttersprachlicher Lehrer an Goethe-, Geschwister-Scholl- und Friedrich-Ebert-Schule tätig, außerdem in Hainburg. „Integration für europäische Bürger, das war mein Ziel!“ Privat lebte er an der Albertstraße, dann in Obertshausen. Jetzt wohnt er in Steinheim mit Blick auf den Main.

Über eine Schülerin gelangte er an einen riesigen Raum am Ludwigsplatz, wo der Vorsitzende des gerade gegründeten Familienvereins viele Feste und Vorträge organisierte. Dazu organisierte er Reisen nach München und Paris, Nähkurse und die Vorbereitung auf den Mittelschulabschluss für Rückkehrer, „damit sie ein Geschäft eröffnen können“.

Vom Konsulat erhielt er den Ehrentitel Cavaliere, Ritter. Der Präsident Italiens würdigte so Tallaricos Engagement, „immer mit vollem Einsatz, Leidenschaft und Uneigennützigkeit zum Wohle der Gemeinschaft“. Der Pädagoge „fördert den Integrationsprozess junger Leute, um sie zu europäischen Bürgern zu machen, ohne ihre eigene kulturelle Identität und Bindungen zu Italien zu verlieren“, heißt es in der Urkunde.

Für die VHS führte er zusammen mit seinem Sohn Giulio Reisen in die Toskana und nach Kalabrien, lud zu Weinproben ein. Jetzt will er in Rente gehen, „aber meine Schülerinnen und Schüler erlauben es nicht“.