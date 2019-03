„Monkey’s Burger“ bringt amerikanisches Lebensgefühl in die Stadt

Anfang November des vergangenen Jahres eröffnet der Obertshausener Nhi-Long Ngu sein „Monkey’s Burger“ in der Bahnhofstraße. Nachdem der gelernte Koch als Werbe- und Modefotograf viel unterwegs war, lässt er sich nun in seinem Wohn- und Heimatort nieder.

Obertshausen – „Darf man das eigentlich sagen? Dass ich nur einen Hauptschulabschluss habe?“, fragt Nhi-Long Ngo. Dabei strahlt der 30-Jährige aber keinerlei Unsicherheit aus. Von Yvonne Fitzenberger

Zwar schloss der Obertshausener die Schule nach „nur“ neun Jahren ab, dennoch hat er vor allem mit seiner Zielstrebigkeit und seinem Willen viel erreicht: gelernter Koch für gehobene Gastronomie, Fotograf für Mode sowie Werbeshootings – und nun ein eigenes Restaurant in seiner Heimatstadt. Ngos Laden „Monkey’s Burger“ befindet sich auf der Bahnhofstraße, direkt am Omegatunnel und dem S-Bahn-Halt. Und momentan noch versteckt durch die benachbarte Baustelle. Die Glastüren lassen dennoch viel Licht in das kleine, modern eingerichtete Restaurant. An der Wand Richtung Bahnhof im Inneren des Burgerladens ist ein riesiger Affe gemalt. Seine schwarzen Haare sind auf der rechten Seite geteilt, auf der Nase sitzt eine schwarze Brille – das graffitiähnliche Bild zeigt das Maskottchen. „Der Affe sieht aus wie ich“, sagt Ngo und grinst dabei breit. Er bezeichnet sich selbst als Scherzkeks, als hibbelig und verrückt.

+ Nhi-Long Ngu © yfi Die Intention hinter dem Laden: „Ich will etwas anbieten, das mich interessiert und irgendwie bodenständig ist“, beschreibt Ngo seine Idee. Er will nicht nur für ein gezieltes Publikum wie in der gehobenen Gastronomie kochen, sondern mehr Leute mit seinem Talent in der Küche erreichen. Dabei inspiriert ihn die USA. „Ein Teil meiner Familie lebt in Amerika“, erzählt der quirlige 30-Jährige. „Dort gibt es in jeder Kleinstadt einen Burgerladen – ähnlich wie hier Döner.“ Wer aber in Obertshausen wohnt und einen frischen Hamburger essen möchte, musste bisher nach Offenbach oder sogar Frankfurt fahren.

Dass er gerade in seiner Heimatstadt ein Restaurant eröffnet, stand für Ngo keinen Moment zur Debatte. Gerade auch durch den amerikanischen Gedanken getragen, dass jede Kleinstadt einen Burgerbrater haben sollte. „Die Stadt hat noch so viel Potenzial“, ist Ngo überzeugt. Der Ort liege zentral dank der S-Bahn- und Autobahnanbindung, außerdem gebe es große Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben. Gastronomisch gebe es noch Luft nach oben, was sich Ngo zunutze macht. „Die Leute müssen sich einfach nur mehr trauen.“

Und dass es sich lohnt, ein Risiko einzugehen, zeigt der 30-Jährige: Trotz der Baustelle, die es Autofahrern zurzeit noch schwieriger gestaltet, auf der Bahnhofstraße einen Parkplatz zu finden, nehmen die Obertshausener den Burgerbrater gut an, zieht Ngo ein erstes Fazit. „Die Leute kommen, wenn das Angebot stimmt.“ Und es scheint zu passen: Wer zurzeit an der Ampel in Richtung Heusenstammer Straße wartet, sieht, wie gut besucht „Monkey’s Burger“ ist. Trotz aktuell fehlender Parkmöglichkeiten holen die Leute ihr Abendessen ab oder beißen direkt im kleinen Restaurant hinein. Ngo legt Wert auf frische und regionale Zutaten. Eine recht überschaubare Karte soll für Qualität sorgen. „Ich kann gar nicht sagen, welchen Burger ich am besten finde“, gesteht der Koch.

Langfristig hat sich Nhi-Long Ngo ein hohes Ziel gesetzt: Aus seiner kleinen Burgerbraterei mit dem Affen-Maskottchen soll eine Restaurantkette entstehen, die das amerikanische Lebensgefühl in die Region trägt. „Aber nicht in Großstädten“, betont der Inhaber, „sondern in Kleinstädten wie Obertshausen, mit so zirka 30 000 Einwohnern.“ Ngo möchte den Leuten eine Möglichkeit geben, an schnelles und gleichzeitig frisches Essen zu kommen.