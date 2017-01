Arielle im Schwimmbecken: Monoflossen sind im Trend

Der Andrang beim Obertshausener Unterwasser-Sport-Club ist groß

+ © yfi So mühelos das sogenannte Finswimming auch aussehen mag - wer elegant dahingleiten möchte, sollte viel trainieren. © yfi

Obertshausen - Sich wie ein Fisch im Wasser bewegen – für die zehn Mädchen und Jungen des Obertshausener Unterwasser-Sport-Clubs (USCO) ist das Routine. Mühelos gleiten sie durch das Schwimmbecken. Von Yvonne Fitzenberger

Dass das aber gar nicht so einfach ist, habe ich im Selbstversuch festgestellt. Redet jemand über Monoflossen, denke ich direkt an Meerjungfrauen – Arielle und Triton, um genau zu sein –, die im Meer mit ihren schillernden Fischschwänzen zwischen farbenfrohen Korallen umherschwimmen. So flink wie Fische sind auch die Mädchen und der Junge des Unterwasser-Sport-Clubs Obertshausen (USCO), die jede Woche mit ihren Monoflossen im Monte Mare trainieren. Dabei tragen sie keine Hosen mit Fischflossen, die ihre kompletten Beine bedecken. Die sportlichen Monoflossen erinnern an Taucherflossen, nur sind es eben keine zwei. Mit Leichtigkeit hüpfen die Zehn- bis 13-Jährigen ins Wasser. „Erst einmal ein paar Bahnen warm schwimmen“, sagt Trainer Reinhard König. Denn das Finswimming – so nennt sich die Sportart auf Wettkampfniveau – ist anstrengend, Aufwärmtraining ist daher für alle Wasserratten Pflicht.

+ Das ist Ausdauer gefragt: Das Verdrängen des Wassers mit der Flosse kostet viel Kraft. © yfi Diesmal sind fünf Kinder anwesend – die Grippewelle hat die Gruppe erwischt. Alina ist mit zehn Jahren die Jüngste. Sie trainiert seit einem halben Jahr mit Trainer Reinhard König. Bastian, 13, ist der Hahn im Korb und liebt es im Wasser zu sein. „Ich habe gar kein anderes Hobby“, sagt er. Bei der zwölfjährigen Anna liegt das Flossenschwimmen in der Familie. Bereits ihre Mutter trainierte erfolgreich Finswimming. Giula und Frida, beide elf Jahre alt, sind durchs Fernsehen zu dem Sport gekommen. „Ich habe die Serie ,H2O – Plötzlich Meerjungfrau‘ geschaut“, berichtet Frida und Giulia stimmt zu. Auch wenn es anders als im TV ist, macht es ihnen allen Spaß. Nachdem die Kinder mir gezeigt haben, was sie können, bin ich an der Reihe. Gespannt setzen sich die Kinder mit ihren Trainer um mich. „Wir hatten schon Eltern hier, die sind abgesoffen“, erinnert sich König. Er selbst trainiert seit 40 Jahren und ist damals über seinen Sohn Andreas zu dem Sport gekommen.

Bilder: Arielle im Zirkus Chicana Zur Fotostrecke

Ich bin überrascht, wie lange König schon Trainer ist. „Durch Show-Vorführungen mit diesen bunten Flossen ist der Sport populärer geworden“, bestätigt er mich. Dennoch gibt es schon viele Jahre Schwimmer, die Finswimming als Wettkampfsport betreiben. „Im Moment bewerben sich so viele Kinder, dass wir leider die meisten wegschicken müssen“, sagt er. Denn sie haben nur zwei Bahnen zum Trainieren. Erstmal kommen die Füße ins Wasser. „Und jetzt mit dem Duschgel einseifen“, sagt Bastian und reicht mir seins. Freundlicherweise darf ich auch seine Flosse benutzen. Und es ist gar nicht so leicht, da rein zu kommen. Mit viel Kraft rutscht ein Fuß nach dem anderen in die Flosse. Es fühlt sich seltsam an, wie ein viel zu steifer Badeanzug. Außerdem ist die Flosse schwer. Ich frage mich sofort, wie die Kinder sich so leicht bewegen können.

Die Flosse sitzt und es geht ab ins Wasser. „Sie müssen gerade bleiben, Arme und Beine ausstrecken“, weist mich der Trainer an, „und dann die Hüfte wie beim Hoola-Hoop bewegen.“ Leichter gesagt als getan. Ich schwimme los. Das Wasser mit der Flosse zu verdrängen ist schwer und anstrengend. Es kostet Kraft, aber selbst ohne großes technisches Können schaffe ich es mit wenigen Bewegungen die Hälfte der Bahn hinter mir zu lassen. Ich drehe mich und schwimme zurück. „Sie haben sich gar nicht schlecht angestellt“, lobt mich König. Die anwesenden Eltern freuen sich mit mir. „Sie müssen das so machen“, sagt Alina und macht die Delfin-artige Bewegung vor. Das hilft. Ich schwimme noch eine Bahn hin und zurück und ahme dabei das Mädchen nach. Schon klappt es noch besser und ich strahle vor Begeisterung.

„Arielle, die kleine Meerjungfrau“-Show auf Rollschuhen: Bilder Zur Fotostrecke

Obwohl ich nur zweieinhalb Bahnen geschwommen bin, schmerzen meine Arme und Beine. Es ist anstrengend, die Glieder steif und die Spannung aufrecht zu halten. Selbst aus dem Wasser rauskommen fällt mir mit der Flosse schwer. König hilft mir sie auszuziehen, damit ich aus dem Nass raushüpfen kann. „Also, jetzt will ich das auch mal versuchen“, sagt eine der Mütter und steht auf. Keine Minute später hüpft sie ins Wasser und bringt alle zum Staunen: Denn sie schwimmt wie ein Fisch unter Wasser allen davon. Da ist wohl ein Naturtalent aufgetaucht.