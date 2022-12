Abfallkalender 2023 für Obertshausen enthält jede Menge Tipps

Von: Dirk Iding

Der neue Entsorgungskalender für 2023 ist da. Bürgermeister Manuel Friedrich (von links), Umweltberater Peter Kleinschmitt und Erster Stadtrat Michael Möser haben bereits einen Blick reingeworfen. © privat

Der Entsorgungskalender 2023 der Stadt Obertshausen wurde an die Haushalte verteilt. Für alle sechs Abfuhrbezirke im Stadtgebiet Obertshausen gibt es wieder einen eigenen Kalender, der die Termine in dem entsprechenden Gebiet anzeigt. Außer den reinen Abfuhrterminen enthält das Kalendarium nach Angaben der Stadt weitere wichtige Informationen wie die Öffnungszeiten des städtischen Bauhofes und die Kontaktdaten des Entsorgungsunternehmens Remondis. Der Kalender ist aufklappbar, kann aber auch aufgehängt werden – so hat man gleich das komplette Jahr im Überblick.

Obertshausen – Neben den regulären Abfuhrterminen finden Bürgerinnen und Bürger im neuen Entsorgungskalender Informationen und Hintergründe: Wo wird was entsorgt? Zu den einzelnen Abfallsorten sind nützliche Hinweise vorhanden: Biomüll, Restmüll, Glas, Grünschnitt, Gelbe Säcke, Papier, Bauschutt, Altreifen, Altbatterien, Altöl, Elektroschrott, Sondermüll und große Haushaltsgeräte sind hinsichtlich der bestehenden Entsorgungswege aufgelistet.

„Mit der richtigen Mülltrennung und Müllentsorgung kann jeder seinen Teil zu einem sauberen und schönen Obertshausen beitragen,“ finden Bürgermeister Manuel Friedrich und Erster Stadtrat Michael Möser.

Weitere nützliche Hinweise rund um Umweltthemen ergänzen den Entsorgungskalender. So zum Beispiel über die private Initiative „einfachBücken“, die regelmäßig Müllsammelaktionen organisiert. Jede helfende Hand ist dort willkommen.

Auch der Verschenk- und Tauschmarkt ist erwähnt. Er ist eine Alternative für noch gebrauchsfähige Gegenstände, die nicht auf dem Sperrmüll landen müssen. Um Nachhaltigkeit geht es auch beim Repair-Café. Das Motto lautet: „Reparieren statt wegwerfen“. Wo und wann es dazu die Möglichkeit gibt, ist ebenfalls im Entsorgungskalender vermerkt.

Praktisch zum Download finden Interessierte den Entsorgungskalender 2023 auch wieder auf der städtischen Webseite. „Ganz einfach unter www.obertshausen.de unter den Punkten ,Service/Abfall/Abfallkalender’ schauen und den entsprechenden Entsorgungsbezirk auswählen“, teilt Erster Stadtrat Michael Möser mit.

Wer keinen gedruckten Kalender im Briefkasten hatte, aber gern einen haben möchte, kann sich ab Januar ein Exemplar des neuen Entsorgungskalenders 2023 in einem der Rathäuser an der Schubertstraße oder der Beethovenstraße abholen.

„Und wer sich online die Abfuhrtermine anzeigen lassen möchte, kann dies unter www.obertshausen.mein-abfallkalender.de nach Eingabe der Straße tun“, erklärt Bürgermeister Manuel Friedrich. „Dort kann dann auch im Anschluss die ,denk-dran-Erinnerungsfunktion’ eingestellt werden, über die per E-Mail – am Vortag des Abfuhrtermins – an die Entsorgung erinnert wird“, erklärt der städtische Umweltberater Peter Kleinschmitt.

„Müllentsorgung kann so einfach sein“, sagt Rathaus-Chef Friedrich. „Dennoch kann es wegen der Feiertage leider auch wieder zu überfüllten Altglas- und Altpapiercontainern kommen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, wenn Glas und Papier vielleicht mal nicht so schnell entsorgt werden können. Dies liegt zum einen an dem höheren Müllaufkommen über Weihnachten und Neujahr, zum anderen wird auch immer mehr online bestellt – und damit steigen die Verpackungen. Stellen sie den Müll nicht neben den Container, sondern entsorgen sie ihn in einem anderen Container, in dem noch Platz ist, oder an einem anderen Tag.“

Die Entsorgung von Altpapier ist parallel auch über die regulären Abfuhrtermine möglich. Im Kalender sind diese mit einem blauen Quadrat gekennzeichnet. „Dann muss das Altpapier nur gut gebündelt an den Straßenrand gestellt werden“, erklärt Peter Kleinschmitt. Dirk Iding