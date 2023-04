Mutwillige Schädigung von Stadtbäumen in Heusenstamm

Von: Joshua Bär

Unbekannte haben auf der städtischen Grünanlage Ecke Hohebergstraße / Alfred-Delp-Straße einen gesunden Baum gefällt. © stadt

Unbekannte haben mehrere Bäume in Heusenstamm mutwillig beschädigt. Wie die Stadt mitteilte, seien fünf Buchen in der Grünanlage auf Höhe der Breslauer Straße geschändet worden. Demnach fehlten mehrere Zentimeter der Rinde.

Heusenstamm – Schon im Januar 2020 wurden die Bäume beschädigt. Daraufhin hatte die Stadt zum Schutz der Buchen diese mit Bambusmatten umhüllt, die mit einem Drainagerohr als Abstandshalter fest an den Bäumen verdrahtet sind. Als die Stadt die Bäume nun erneut untersuchte, stellte sie die weiteren Beschädigungen fest. „Im Vergleich zu 2020 fehlten weitere zehn Zentimeter Rinde rund um den Stamm“, heißt es aus dem Rathaus. „Da dies nicht auf natürlichem Weg und nicht mit dem Mattenschutz passieren kann, muss jemand sie abgebaut und nach der Beschädigung wieder angebracht haben.“ Bei manchen Bäumen soll die lebende Rinde nun nur noch rund fünf Zentimeter breit sein. „Das reicht für eine Nährstoffversorgung der großen Bäume nicht aus“, teilt die Stadt weiter mit. Aufgrund der starken Beschädigungen sah sich die Stadt gezwungen, die betroffenen Bäume zu fällen. Den Schaden schätzt die Stadt auf rund 13 000 Euro.

Es blieb allerdings nicht die einzige Beschädigung von Bäumen im Stadtgebiet. So hätten Unbekannte auch auf der städtischen Grünanlage Ecke Hohebergstraße / Alfred-Delp-Straße eine gesunde Birke gefällt. Laut Stadt befand sich in dem Baum ein frisch gebautes Vogelnest. „Es handelt sich um ein Vergehen nach Bundesnaturschutzgesetz“, heißt es aus dem Rathaus. Zeugen hatten die unsachgemäße Fällung bei der Stadtverwaltung gemeldet. Die Stadt stimme sich nun mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Offenbach über das weitere Vorgehen ab. „Die mutwillige Beschädigung oder gar Zerstörung von städtischem Eigentum – dazu gehören auch Bäume und andere Grünpflanzen – ist eine Sachbeschädigung und generell eine vollends unverständliche Aktion“, sagte Bürgermeister Steffen Ball.

Die Stadt hat nun Strafanzeigen gegen Unbekannt gestellt und bittet Anlieger und Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder anderweitige Angaben zu den genannten Fällen machen können, sich per E-Mail an den Fachdienst Umwelt im Rathaus zu wenden: umwelt@heusenstamm.de oder sich direkt mit der Polizeistation Heusenstamm unter z 06104 6908-0 in Verbindung zu setzen. jb