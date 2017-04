Seltene Vögel gesichtet

Obertshausen - Am Angelweiher fühlen sich nicht nur Spaziergänger und Petrijünger wohl. Auch eine Vielzahl von Vogelarten zieht dort ihren Nachwuchs groß. Die Mitglieder des NABU widmen sich regelmäßig der Pflege dieses Biotops. Von Thomas Holzamer

Naherholungsgebiet, Angelgewässer und Lebensraum für eine Fülle an Tierarten – dem Anglerweiher an der Heusenstammer Straße kommt eine große Bedeutung zu. Schon allein deswegen ist den Mitgliedern des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) aus Obertshausen dessen Pflege und die Erhaltung der dortigen Lebensräume ein besonderes Anliegen. So wurde jüngst auch wieder die teils verdorrte Vegetation auf der Insel inmitten des Weihers gemäht und zurückgeschnitten.

Bereits Anfang vergangenen Jahres hatten die Obertshausener Naturschützer das kleine Eiland grundlegend saniert. Dabei wurden die dort aufgekommenen Weiden und Erlen entfernt, Stauden zurückgeschnitten und eine Kiesbank angelegt. So sollten geeignete Nistmöglichkeiten für den stark gefährdeten Flussregenpfeifer geschaffen werden, erläutert Peter Erlemann, Vorsitzender des NABU in Obertshausen. Die Flussregenpfeifer brüteten bis vor drei Jahren unweit des Weihers vor allem auf der Brachfläche, auf der mittlerweile das neue DHL-Paketzentrum entstanden ist. Die Hoffnung, die bedrohten Bodenbrüter würden sich auf der Insel im Angelweiher ansiedeln, machte jedoch die schlechte Witterung im vergangenen Frühjahr zunichte. „Die starken Niederschläge im folgenden Frühjahr hatten dazu geführt, dass der Wasserspiegel gestiegen ist und die flachen Teile der Insel überflutet wurden“, erläutert Erlemann. So blieben die Flussregenpfeifer aus.

Anders in diesem Jahr. Nach der erneuten Pflege der Vegetation durch die Mitglieder des NABU konnten die Naturschützer bereits am vergangenen Wochenende ein paar Flussregenpfeifer auf der Insel beobachten. Die Mäh- und Schnittarbeiten, für die der Arbeitskreis Offenbach der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) ein Boot zur Verfügung stellte, haben sich somit gelohnt.

Dass die Pflege der Natur sich bezahlt macht, beweist nicht zuletzt die große Zahl an Vogelarten, die am und um den Weiher ihren Lebensraum gefunden haben. So brüten hier neben Kanada- und Nilgänsen auch Stockenten, Blässhühner, Haubentaucher und Teichrohrsänger. „Und immer wieder mal finden sich auch seltene Gäste ein“, sagt Peter Erlemann. War es im Januar eine Große Rohrdommel, die sich längere Zeit am Weiher aufgehalten hat, sind es Anfang April gleich zwei gleichzeitig anwesende Vogelarten, die sich in Obertshausen haben sehen lassen, wo sie zuvor nur ausnahmsweise oder noch gar nicht beobachtet wurden: Rothalstaucher und Alpenstrandläufer.

Der Rothalstaucher, der mit dem hier heimischen Haubentaucher verwandt ist, brütet sonst in Norddeutschland, überwiegend aber in Nordosteuropa. Den Winter verbringen die Vögel in der Regel an den westeuropäischen Küsten sowie auf größeren Binnenseen bis in den Mittelmeerraum. Auf seinem Rückzug ins Brutgebiet hat der Rothalstaucher in diesem Jahr eine Rast in Obertshausen eingelegt.

Eine besondere Überraschung für die Mitglieder des NABU war jedoch die Sichtung eines Alpenstrandläufers auf der Insel des Weihers. Dieser sonst in Skandinavien brütende Vogel besiedelt dort Feuchtwiesen und die Tundra. Viele Exemplare des Alpenstrandläufers überwintern im Wattenmeer, einen Teil ziehe es bis hinunter nach Westafrika, berichtet Erlemann. „Es war eine große Überraschung, dass es einen Alpenstrandläufer, der noch im Schlichtkleid war, auf die Insel im Angelweiher verschlagen hat, die wir erst vor wenigen Tagen als Brut- und Rastplatz hergerichtet haben“, so der NABU-Chef.