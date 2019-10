Naturfreunde Obertshausen wollen Kontakte in die Partnerstädte ausbauen

Berge, Seen und gute Freunde. Unter dieses Motto könnte man die jüngste Reise der Naturfreunde Obertshausen stellen.

Obertshausen – Die Naturfreunde hatten als Ziel diesmal Obertshausens Partnerstadt Laakirchen gewählt. Und wurden dort sehr gut aufgenommen, wie Vorsitzender Martin Stark berichtete. „Die Herzlichkeit, mit der wir empfangen wurden, hat mich sehr beeindruckt“, sagt er. „Der Bürgermeister hat sich fast den kompletten Tag Zeit für uns genommen“, ergänzt Vorstandsmitglied Ursula Klinzing. Neben dem Empfang im Laakirchener Rathaus und einer Einladung zum Essen hatten die Gastgeber für ihre Besucher ein komplettes Programm für die vier Tage organisiert. „Wir haben unter anderem die Papierfabrik und das dazugehörige Museum besucht“, erzählt Stark. Das Unternehmen ist einer der größten Arbeitgeber der Region und beschäftige rund die Hälfte der etwa 10 000 Einwohner Laakirchens, erfuhren die Gäste. Zudem trage das Werk mit seiner Abwärme aus der Produktion auch zur Heizung des modernen Rathauses bei, berichtet Stark. Der Verwaltungsbau, der auch mit einer Erdwärmeheizung und Solaranlage ausgestattet ist, habe ihn beeindruckt“, verrät Stark. „Der Plenarsaal ist wesentlich kleiner als unserer und bei Weitem nicht so hoch“, sagt er. Das wirke weit weniger pompös und spare Energie.

Doch gilt der alte Spruch „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen“ diesmal weniger für das Erlebte als für die Zukunft. Denn neben den Erinnerungen an die erlebnisreichen Tage in und um die Partnerstadt, haben die Naturfreunde auch gute Vorsätze aus Österreich mitgebracht. So möchten die Aktiven Obertshausens Städtepartnerschaften, um die es in den vergangenen Jahren teils etwas ruhig geworden war, wieder mit mehr Leben erfüllen, erläutert Vorsitzender Martin Stark.

Dies gilt vor allem für den Kontakt mit den Naturfreunden aus Laakirchen, mit denen die Obertshausener mehr als nur eine langjährige Bekanntschaft verbindet. Denn die Wurzeln des Obertshausener Vereins liegen gewissermaßen in Österreich, wie Ursula Klinzing weiß. „Drei unserer Gründungsmitglieder waren Österreicher, die wegen ihres Berufs hierher gezogen waren“, erzählt sie. Bereits in der alten Heimat sind alle drei Mitglieder der Naturfreunde gewesen und beschlossen 1972 schließlich, auch in Obertshausen einen Verein zu gründen. Den ersten Besuch der Naturfreunde Obertshausen in Laakirchen gab es im Jahr 1980. Im Verlauf der 80er-Jahre fuhren regelmäßig Gruppen beider Vereine in die Partnerstadt, Freundschaften entstanden und es wurden gemeinsame Klettertouren organisiert, erzählt Klinzing. Deren Wiederaufnahme könnte sich auch Stark sehr gut vorstellen. „Wir bieten ja regelmäßig Gesundheitswandern an“, informiert Stark. Mit einer Kletterfahrt, die vor allem für jüngere Mitglieder interessant sein dürfte, sei auch die Hoffnung verbunden, mehr Nachwuchs für den eigenen Verein zu begeistern. Denn wie vielen Klubs in der Region geht es auch den sehr aktiven Naturfreunden: Sie sind in den vergangenen Jahren etwas älter geworden.

Einen intensiveren Kontakt will der Verein übrigens auch in die beiden anderen Partnerstädte knüpfen. Sainte-Geneviève-des-Bois in Frankreich sowie Meiningen, wollen die Naturfreunde bald besuchen, kündigt Stark an. So gibt es auch in der thüringischen Partnerstadt einen Ortsverein der Naturfreunde. „Für nächstes Jahr haben wir zwar schon eine Fahrt ins Erzgebirge geplant, aber 2021 wollen wir dann zunächst einmal nach Sainte-Geneviève-des-Bois“, kündigt Stark an.

VON THOMAS HOLZAMER