Neue Pächter im „Alt Dubrovnik“ in Obertshausen haben Pläne für die Sommersaison

Von: Theresa Ricke

Teilen

Köchin und Chefin Slavica Cokesic und ihr Mann Goran Filipovic sind die neuen Pächter des „Alt Dubrovnik“. Im Sommer würden sie ihre Gäste gerne an der frischen Luft bewirten. © Ricke

Das Restaurant „Alt Dubrovnik“ in Obertshausen hat neue Pächter. Slavica Cokesic und ihr Mann Goran Filipovic haben in der ersten Januarwoche Neueröffnung gefeiert.

Obertshausen - Etwa zehn Tage nach der Neueröffnung des „Alt Dubrovnic“ müssten sich die Abläufe einspielen, Personal gefunden und eingearbeitet, das Kassensystem umgestellt und Einkäufe getätigt werden. Doch das sind nicht die einzigen Neuerungen, die Slavica Cokesic und ihr Mann Goran Filipovic, die neuen Pächter, schon vorgenommen hat oder noch plant.

Für den Sommer haben Chefin Slavica Cokesic, die gelernte Köchin ist, und ihr Mann, der den Service übernimmt, schon eine genaue Vorstellung: Der Parkplatz vor dem Restaurant an der Brüder-Grimm-Straße soll zu einer einladenden Terrasse mit großen Sonnenschirmen werden. Filipovic schwebt vor, von mittags bis abends Gäste mit Speis und Trank zu bewirten. „Viele Gäste möchten gerne an der frischen Luft essen“, sagt der neue Pächter. Diese Möglichkeit sehe er in der Umgebung aber kaum. Sein Parkplatz biete sich an, da er geschützt liege mit wenig Verkehr. Ob es eine Genehmigung für diese Pläne geben wird, wird derzeit noch besprochen. Einen Start könnte sich das Ehepaar ab Ende April oder Anfang Mai vorstellen.

„Alt Dubrovnik“ in Obertshausen: Neue Gerichte auf der Speisekarte

Bis dahin heißen Cokesic und Filipovic ihre Gäste im kroatischen Restaurant selbst willkommen. Ab 16 Uhr öffnen sie die Tore. Einen Mittagstisch bieten sie nicht an. Das würde sich nicht lohnen, da es keine großen Firmen in der Nähe gebe, die zu ihnen kommen würden.

Das Paar stammt selbst auch aus Kroatien und die beiden wollen die kulinarischen Traditionen weiterführen. Cokesic hat in Kroatien Köchin gelernt und bereits über 20 Jahre Berufserfahrung. Filipovic kommt eigentlich aus einer anderen Branche: Er ist Bautechniker. So bringen neue Pächter auch neuen Wind mit: „Früher stand hauptsächlich Fleisch vom Grill auf der Speisekarte“, sagt Köchin Cokesic. Doch das sei nicht mehr zeitgemäß. Viele Gäste würden kein Fleisch mehr essen. Deshalb gibt es nun neben den kroatischen Klassikern auch einige vegetarische Gerichte, mehr Fisch und eine Auswahl an Pasta. Die Rückmeldungen zu den neuen Gerichten seien bisher positiv, sagt das Ehepaar.

„Alt Dubrovnik“ in Obertshausen wird mit Familienunterstützung neu eröffnet

Neben der Speisekarte haben die neuen Pächter auch den Innenraum des Restaurants etwas moderner gestalten wollen: Neue Teppiche wurden verlegt, die Tischdekoration erneuert. Etwas über einen Monat ist das Restaurant geschlossen gewesen, nachdem der langjährige Inhaber in den Ruhestand gegangen ist.

Der Kontakt nach Obertshausen ist für die gebürtigen Kroaten durch einen Cousin von Filipovic entstanden. Mit ihm sind sie im „Alt Dubrovnik“ essen gewesen und mit dem Wirt ins Gespräch gekommen. „Es war großes Glück. Ich habe erzählt, dass wir gerne ein kleines Restaurant führen würden. Dann hat es nicht lange gedauert, bis wir uns einig waren“, erzählt der 53-Jährige.

Zum Start ist der Kroate dankbar, dass er Familie in Obertshausen hat. Sie hilft ihm im Service, bis Personal gefunden ist. „Zu zweit ist das nicht machbar“, sagt Filipovic. Personal soll aber schon bald bereit sein, sodass die Familie entlastet wird.

Von Theresa Ricke