Nisthilfen für Mehlschwalben

Bauhofmitarbeiter Enzo Ferrara installierte acht künstliche Nisthilfen an einem Gebäude der Stadt Obertshausen.

Obertshausen - Einen besonderen Einsatz hatte dieser Tage Enzo Ferrara vom Bauhof.

Gemeinsam mit dem NABU-Vorsitzenden Peter Erlemann wurden mehrere unter Mehlschwalbennestern angebrachte Kotbretter gereinigt und an einem städtischen Gebäude am Loh acht künstliche Nester für die Vögel montiert. Die Bestandserfassung im Vorjahr hatte ergeben, dass von den 50 Paaren im Stadtgebiet rund 40 in Nisthilfen gebrütet haben. Der NABU ist dankbar, dass die Stadt die Bemühungen zum Schutz der Schwalben seit Jahren unterstützt. (thh)