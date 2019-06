Auf Anhieb ins Finale gefilmt

Den Siegerlorbeer errangen zwar andere, für die Schüler der GKS war das Erreichen des Finales beim Filmwettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“ des Hessischen Rundfunks aber eine wertvolle Erfahrung.

Obertshausen – „Ins Finale gekommen zu sein, ist schon ein Riesenerfolg.“ Darin sind sich die Schüler der Georg-Kerschensteiner-Schule (GKS) aus Obertshausen mit ihren Lehrerinnen Franziska Schier und Katharina Mack einig. Gemeinsam sind sie zur Preisverleihung des elften hr-Filmwettbewerbs „Meine Ausbildung – Du führst Regie“ ins Funkhaus nach Frankfurt gefahren. „Es ist ja auch die erste Teilnahme“, berichtet Teilnehmer Janick Scheich, „da kann man nicht gleich einen Sieg erwarten“. Und Mitschüler Max Kemmerer ergänzt: „Die Konkurrenz ist echt groß, was hier an filmischer Qualität geboten wird, verdient alle Achtung.“

Trotzdem müssen die Schüler aus Obertshausen mit dem Ergebnis ihres Filmprojekts nicht hinterm Berg halten, zumal Janick und Max sowie Annika Kreß, Sarah Boujida, Sara Destanovik, Lisa Günter und Fernanda Pereira-Keck in ihrem Video „Liegt es an mir?“ ein heißes Eisen anfassen. Ihr knapp siebenminütiger Film schildert den zunächst vergeblichen Weg eines Jugendlichen, gespielt von Janick Scheich, sich in Bewerbungsgesprächen für einen Ausbildungsplatz zu empfehlen.

Trotz guter Noten scheitern seine Bemühungen und er fragt sich: „Liegt es etwa an meiner Sexualität?“ Denn er ist schwul. Da winkt so mancher Arbeitgeber ab mit der Begründung, man sei ein sehr traditionell geführter Betrieb mit bestimmten Wertvorstellungen und Erwartungen an seine Mitarbeiter. Trotzdem bekommt der junge Mann schließlich in einem Unternehmen seine Chance, überzeugt durch Leistung.

Janick Scheich verzichtet auf einen Rollennamen, spielt gewissermaßen sich selbst, Max Kemmerer ist für den Schnitt des Videos verantwortlich. Hilfe bekamen die Jungen und Mädchen vom Kölner Verein Anyway, der Schulen und Jugendgruppen dabei unterstützt, für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu sensibilisieren. Die Teilnahme am Finale der besten 18 Filmproduktionen ist für die Jugendlichen aus Obertshausen, sie besuchen an der GKS die Höhere Berufsfachschule beziehungsweise das Berufliche Gymnasium, eine „spannende Sache“. Und mit großem Interesse verfolgen sie, mit welchen Beiträgen die Konkurrenz aus allen Teilen Hessens aufwartet.

Die Videoproduktion „Liegt es an mir?“ ist zusammen mit den anderen Wettbewerbsbeiträgen ab sofort im Internetangebot des Hessischen Rundfunks zu finden.

VON HARALD H. RICHTER

Infos: hr.de/meineausbildung