Beerdigungen am Rembrücker Weg auch nach 2025

Beschluss aufgehoben

Navigationsrouten, Doppelhaushalt oder die Aufhebung des rund 40 Jahre alten Beschlusses zur Schließung des Alten Friedhofes am Rembrücker Weg, wirkliche Überraschungen bei den Abstimmungen in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend gab es nach den vorangegangenen Beratungen in den Ausschüssen kaum.