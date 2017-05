Obertshausen befragt seine Bürger

Wissen, was die Stadt bewegt: Eine repräsentative Bürgerbefragung soll ermitteln, welche Themen Obertshausens Einwohnern besonders am Herzen liegen.

Obertshausen - Fragen zu Themen, die das Leben in der Stadt betreffen, sollen demnächst die Obertshausener beantworten. Mit einer repräsentativen Befragung wollen die Stadtverordneten ermitteln, was die Bürger bewegt. Von Thomas Holzamer

Meinungen, Interessen aber auch Wünsche – wer wissen, möchte, was den Bürger beschäftigt, der muss ihn fragen. Das wollen nun die Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90 / Die Grünen tun. Mit deren Stimmen wurde in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag der Auftrag an den Magistrat beschlossen, eine geeignete und unabhängige Agentur mit einer repräsentativen Bürgerumfrage zu betrauen. Dies war bereits im vergangenen Mai Thema im Stadtparlament. 35.000 Euro wurden im Haushalt für das Jahr 1016 für eine Bürgerbeteiligung eingestellt.

In ihrer Mai-Sitzung hatten die Stadtverordneten beschlossen, das Geld für jene Umfrage zu verwenden, worauf der Magistrat Angebote bei dafür in Frage kommenden unabhängigen Instituten einholte. Diese wurden im September in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorgestellt. Mit dem aktuellen Beschluss soll der Magistrat nun bis Ende des Monats eines der Institute beauftragen. Um die für die repräsentative Befragung vorgesehenen Themenschwerpunkte zusammenzustellen, haben sich Mitglieder aus den einzelnen Fraktionen in einem Arbeitskreis getroffen, erläuterte SPD-Fraktionsmitglied Sylvia Hornung.

Mit Bedauern habe man dabei zur Kenntnis genommen, dass kein Vertreter der FDP im Arbeitskreis mitgewirkt habe, die am Donnerstag auch dem Antrag der großen Koalition ihre Zustimmung versagte. Nach Ansicht der Liberalen hätte die Beschäftigung mit dem Thema Bürgerbeteiligung in die regulären Arbeitsausschüsse der Stadtverordnetenversammlung gehört. „Das Minimum an Bürgerbeteiligung ist das öffentliche Tagen“, ist FDP-Fraktionsvorsitzende Elke Kunde überzeugt. Ein Arbeitskreis hinter verschlossenen Türen sei daher der falsche Weg. Auch die Bürger für Obertshausen (BfO), die sich – so die Kritik von CDU, SPD und Grünen – nach der ersten Sitzung ohne Angabe von Gründen aus dem Arbeitskreis zurückgezogen hatten, stimmten gegen den Antrag.

Zu vage sei der letzte Satz des gemeinsamen Antrags, wonach die Fraktionen der Großen Koalition und der Grünen Wert drauf legen, dass der durch die Befragung initiierte Austausch als Startpunkt für einen kontinuierlichen Diskurs zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung steht und „die Möglichkeit für spätere Folgeaktivitäten und Mitwirkungsangebote eröffnet“. So gelte es neben den bereits eingeplanten 35.000 Euro auch die Folgekosten zu bedenken, die bei der späteren Umsetzung der Ergebnisse der Befragung auf die Stadt zukommen, begründete BfO-Fraktionsvorsitzender Rudolf Schulz. Bürgermeister Roger Winter steht der Bürgerbefragung offen gegenüber, erinnerte zugleich jedoch auch daran, dass dadurch echte Erwartungen geweckt würden. Diese könnten jedoch schnell zu echten Enttäuschungen werden, wenn sie einmal nicht zu erfüllen sein.