Behinderten-Sportgemeinschaft eröffnet zweite Gruppe

„Gerade sitzen!“ Diese Aufforderung haben viele der zwölf Frauen und Männer im Trainingsdress zuletzt in ihrer Schulzeit gehört. Am besten auf der Stuhlkante, mit erhobenem Kopf und die Beine im rechten Winkel aufgestellt.

Obertshausen – „Ich bin die Sandra“, beginnt Übungsleiterin Eckhardt die Vorstellungsrunde. Die junge Frau mit dem freundlichen Tonfall in der Stimme erläutert, dass sie ihren Kollegen Jürgen Ochmann vertritt. Er wird künftig auch die zweite Sportgruppe für Lungen-Patienten in der Behinderten-Sportgemeinschaft (BSG) Hausen leiten.

Der Bedarf sei da, begründet Pressewartin Heidi Häfner die Erweiterung des Angebots. Immer mehr ausgebeulte Hosentaschen stammen nicht von Mobiltelefonen, sondern weisen auf die runden Hub-Spray-Behälter hin, die Betroffene immer bei sich haben. Wie Alfred Assion. Seit einem Jahr plagt ihn schweres Asthma, „und bei dem Wetter ist es besonders schlimm“, klagt der Obertshausener über die nasskalte Witterung.

„Im Sommer lief’s ganz gut“, blickt er auf die große Trockenheit und die für andere unerträgliche Hitze zurück. COPD heißt seine Diagnose, wie bei vielen im Stuhlkreis, die sich gerade mit Vornamen vorstellen, wenn sie den weichen Redondo-Therapie-Ball aufgefangen haben. Die Abkürzung steht für „Chronic Obstructive Pulmonary Disease“ und bezeichnet eine chronisch-obstruktive Bronchitis (COB). „Obstruktiv“ steht für eine Verengung der Atemwege, was dazu führt, dass der Luftstrom vor allem beim Ausatmen behindert ist.

Die Ursachen sind noch nicht endgültig erforscht. Sicher ist jedoch, dass Raucher besonders häufig betroffen sind. Der Verein aus Hausen kann zwar keine Heilung versprechen, aber die Symptome durch ein spezielles Bewegungsprogramm mit qualifizierten Trainern lindern und die Lebensqualität der Teilnehmer verbessern.

Die BSG hat sich seit ihrer Gründung vor 55 Jahren durch erfolgreiche Sitzball-Mannschaften und Kegler mit Behinderungen landesweit einen Namen gemacht. Sehr gefragt sind ihre Kurse für Herzsport, Wasser- und Wirbelsäulengymnastik.

Die Patienten mit verschleimten Bronchien oder eingeschränkter Lungenfunktion werden in eine von fünf Gruppen eingestuft, 0 bis 4. Dazu müssen sie innerhalb einer Minute verschieden große Quadrate begehen, die mit Hütchen markiert sind, erläutert Sandra Eckhardt. Zum Auftakt der neuen Runde hat die Leiterin leichte Spiele mit den weichen Bällen vorbereitet.

„Die Schultern lockern, einatmen und die Arme hoch“, ordnet sie dem Stuhlkreis an, denn so lässt es sich leichter atmen. Im Stehen sollen sich die Teilnehmer gegenseitig die runden Sportgeräte zuwerfen und sie vor sich mit den Handinnenflächen schlagen. Die zum Teil unheilbaren Krankheiten können so wohl nicht ausgelöscht werden. Aber die Übungen geben hilfreiche Anleitungen, wie sich die Betroffenen das Leben mit den Einschränkungen erleichtern können. Die gute Gemeinschaft und der Austausch helfen ebenso.

Die neue Lungen-Gruppe der BSG hat noch Plätze frei. Die Aktiven treffen sich dienstags ab 19 Uhr in der Sporthalle der Hermann-Hesse-Schule.

Infos im Internet unter bsg-hausen.de

VON MICHAEL PROCHNOW