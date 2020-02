Zum letzten Mal in dieser Form: Behinderten-Sportgemeinschaft Hausen feiert Neujahrsempfang

Zum Neujahrsempfang der Behinderten-Sportgemeinschaft Hausen (BSG) haben sich rund 130 Mitglieder versammelt, um in geselliger Runde ein lockeres Resümee zu ziehen und einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen, gerahmt von Musik und Tanz.

Obertshausen – „Ich genieße es, hier treffen einmal im Jahr alle Abteilungen aufeinander, die sich sonst nicht sehen“, sagt Heide Heß, Pressewartin des Vereins und an diesem Tag zu Gast als Kreisbeigeordnete.

Die Vorsitzende Hiltrud Rembowski begrüßt die Ehrengäste, nachdem Übungsleiter Alexander Bouras bewiesen hat, dass er nicht nur ein Talent für die Wassergymnastik hat: Die Schwimmnudel gegen die Gitarre getauscht präsentiert er vorneweg, zwischendurch und hintennach Lieder auf Griechisch. Rembowski erzählt derweil vom Alltag eines Vorstandsmitglieds. Digitalisierung, Datenschutzgrundverordnung oder Qualitätsmanagement seien Themen, mit denen sich die Vorsitzenden viele ehrenamtliche Stunden herumschlagen müssen. „Mein Ruhestand ist also eher ein Unruhestand“, resümiert sie. „Wie im vergangenen Jahr werden wir auch in diesem wieder viel schaffen müssen“, kündigt die Vorsitzende an. Sie vertraue dabei auf ihr Team und die übrigen Mitglieder.

Viele davon bittet sie nacheinander zu sich nach vorne. Die bunten Tüten mit Weinflaschen, die bereits am Bühnenrand gewartet haben, werden zusammen mit den Urkunden feierlich überreicht. Über zehn Jahre Mitgliedschaft freuen sich Elisabeth Kollross, Hannelore Göring, Holtrud Dey, Sieglinde Glaab, Ursula Kollinko, Ralf Koch und Heinz Kollross. Bernd Gerber, Werner Briehn und Harald Schiethe sind einne Dekade länger dabei. Roman Wortmann und Xaver Detzer feiern ihr 25. Jubiläum, während Günter Reis, Gerhard Mayer, Karl Kugler und Karl-Heinz Reeg schon seit 30 Jahren Mitglieder sind. Stolze 45 Jahre sind Erika Bergner und Jürgen Seibert dabei. Außerdem ehrt Rembowski die Kegelabteilung, die in den Hessischen und Deutschen Meisterschaften das Treppchen bestiegen hat.

Zwischen Mittagessen und Kuchenbuffet haben die Mitglieder noch etwas anderes zu schlucken: Weil der Neujahrsempfang einen zu hohen organisatorischen Aufwand erfordert, hat sich der Vorstand dazu entschlossen, dass der diesjährige der letzte gewesen ist – zumindest in dieser Form. Die Vorsitzende erläutert: „Das ist zu viel Arbeit auf zu wenig Schultern.“

