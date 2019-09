Beim Dekanats-Ministrantentag stehen die Gemeinschaft im Mittelpunkt

„Die Miete für den Dom St. Martin und für den Petersdom beträgt je 40 Euro, bei Besitz beider 80 Euro.

Obertshausen – Nein, so schlimm sind die Einnahmen der katholischen Kirche noch nicht eingebrochen, dass sie das Gotteshaus des Bistums Mainz oder den Mittelpunkt des Vatikans veräußern muss. Die Offerte klingt eher nach einem bekannten Gesellschaftsspiel – das kommt schon eher hin: Beim Treffen der Ministranten des Dekanats Rodgau spielten die Teilnehmer im und am Pfarrer-Schwahn-Haus „Minipoly“.

Die Ereigniskarten stellen ganz andere Aufgaben: „Das alljährliche Pfarrfest steht an. Überlegt euch fünf Sachen, die ihr anbieten könntet. Danach dürft ihr weiter!“ Oder: „Rückt vor bis St. Sebastian. Wenn ihr über Los kommt zieht xy Euro ein.“ Anstelle der Gefängnis-frei-Karte gibt’s „Ihr müsst nicht in den Beichtstuhl. Behaltet diese Karte, bis ihr sie benötigt!“

Roland Franz von der Katholischen Jugendzentrale (KJZ) in Seligenstadt-Klein-Welzheim hat die Version mit der Mini-Runde, dem regelmäßigen Treffen von Vertretern der Messdiener in den 15 Kirchengemeinden des Dekanats, entwickelt.

100 Mädchen und Jungen aus zehn Gemeinden, darunter auch von Heilig Kreuz Neu-Isenburg im Dekanat Dreieich, kamen mit ihren Gruppenleitern zu St. Josef, wo sie Teams bildeten und das Stationsspiel auf dem Gelände am Pfarrhaus starteten.

Den Organisatoren geht’s darum, die jungen Christen zum „Blick über den Kirchturm“ anzuregen. Die „Minis“ sollen spüren, dass sie in ihrem Dienst am Altar und in der Gemeinde nicht alleine sind, sondern Teil einer starken Gemeinschaft, schildert Roland Franz. Dabei können die Gruppenleiter auch Ideen entwickeln und Kontakte knüpfen.

Der vom Mainzer Bischof eingeschlagene „neue Weg“ sehe mehr Kooperation mit Katholiken in den Nachbarorten vor. Das funktioniere dort schon lange ohne Probleme, die KJZ biete regelmäßige Treffen auf übergemeindlicher Ebene und Unterstützung für die Ehrenamtlichen an. Die Begegnungen eröffnen Chancen und vermeiden Ängste, argumentiert der Theologe.

Während der Leiter mit Teenagern aus Rodgau-Nieder-Roden und Mühlheim Essen zubereitet, fallen im Pfarrgarten die Würfel. Das Team am großen Spielbrett überlegt kurz, ob es die Caritas Sozialstation kaufen soll oder nicht. Die Felder sind nach den Pfarreien des Dekanats benannt, von St. Maximilian Kolbe in Markwald bis zu St. Gallus in Rödermark-Urberach. Ein Kirchengebäude ist für 1250 Euro zu haben – diese Summe erhält jedes Team als Startkapital.

Dazu stehen Kindergärten, Schulen, Altenwohnheime und andere soziale Einrichtungen zum Verkauf. Eine Eigentümergemeinschaft, die zwei besitzt, verlangt 50 Euro Miete, bei drei sind’s schon 100 und bei vier 200. Wer keine Kohle mehr hat, kann Zeit investieren: Spiele, Quiz und Lektionen, um sein Wissen zu erweitern, stehen im Angebot. So lernt eine Gruppe mithilfe eines Satzes mit vielen Umlauten Europa kennen. Es ist wohl finnisch – was die Wörter bedeuten, ist egal, aber die Teilnehmer erfahren etwas über die Regionen der EU.

Große Bedeutung haben die Felder, bei denen es um Verantwortung, Glauben, Leben und Ressourcen teilen geht. Ziel des Spiels sei nicht, möglichst große Besitztümer zu erlangen, sondern die christlichen Werte und das Gemeinschaftliche zu erkennen. Die standen im Mittelpunkt des Gottesdienstes zum Abschluss, den die Ministranten mit der Pfarrgemeinde und der Band Spontan in St. Pius feierten.

