Altenheim-Bewohner sollen das Zehnfache an Hausmeisterkosten zahlen

Politiker ziehen Notbremse

Obertshausen - Den Bewohnern der Altenwohnanlage Im Loh droht eine explosionsartige Erhöhung der Hausmeisterkosten. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten wurde beschlossen, die Kostensteigerung nochmals zu überprüfen. Viel Hoffnung, dass alles nur ein Irrtum war, gibt es aber nicht. Von Rebecca Röhrich

Eine böse Überraschung fanden die Bewohner der städtischen Altenwohnanlage Im Loh Anfang Dezember in ihren Briefkästen: Die jährlichen Hausmeisterkosten sind von 839,02 Euro in 2014 auf sagenhafte 8780,42 Euro in 2015 gestiegen. Erklärt wird die Kostensteigerung zunächst mit der Neubeauftragung eines privaten Hausmeisterservice. Tatsächlich spielen aber auch die Sparmaßnahmen, die bereits 2013 in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) beschlossen wurden, eine nicht unwichtige Rolle. Dazu aber später mehr. Die saftige Erhöhung hat die elf Wohnparteien kurz vor Weihnachten kalt erwischt. Denn sie wurden über die Verteuerung des Hausmeisterservice vorab nicht informiert. Den Bürgern drohen nun Nachzahlungen von bis zu 1000 Euro. In ihrer Not wandten sich die betagten Bewohner mit einem Brief an das Rathaus und schlugen vor, die anfallenden Aufgaben künftig unter sich aufzuteilen, denn für diesen Service fehle ihnen das Geld.

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung reagierten die Abgeordneten aller Fraktionen fassungslos ob der Vorgehensweise des städtischen Gebäudemanagements. Vor allem die mangelhafte Kommunikation wurde heftig kritisiert. Die Konsequenz war ein Eilantrag von CDU, SPD und den Bürgern für Obertshausen (BfO), der im ersten Teil die Fälligkeit der Kosten für drei Monate hinauszögern soll und in einem zweiten Teil den Magistrat damit beauftragt, das frühere und jetzige Leistungsverzeichnis des Hausmeisterservice miteinander zu vergleichen. Außerdem soll es auch mit Leistungsverzeichnissen der anderen städtischen Altenwohnheime verglichen werden.

Dem ersten Teil schlossen sich auch FDP und Grüne an, er wurde einstimmig angenommen. Beim zweiten Teil gingen die Meinungen indes auseinander. Die FDP-Vorsitzende Elke Kunde hielt die Prüfung des Leistungsverzeichnisses für eine selbstverständliche Verwaltungstätigkeit, folglich einen politischen Antrag für „voreilig“. Es müsse ausreichen, dem Liegenschaftsamt zu vertrauen, meint auch der Fraktionschef der Grünen, Klaus-Uwe Gerhardt. Bis auf eine Enthaltung stimmten Grüne und FDP gegen den zweiten Teil, sie hatten aber bei 29 Stimmen für den Antrag keine Chance.

Manuel Friedrich, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, betonte, dass es sich bei der erneuten Prüfung nicht um einen Angriff auf Bürgermeister Roger Winter oder Ersten Stadtrat Michael Möser handele. Es gehe lediglich darum, der Aufgabe als Kontrollorgan des Magistrats gerecht zu werden. „Wir wollen eine klare Aufarbeitung“, so Friedrich. Klar müsse auch sein, dass die Stadt die Mehrkosten – insofern die veranschlagte Summe stimme – nicht tragen könne. Trotzdem hätten die Mieter über diese massive Gebührenerhöhung informiert werden müssen. Sein Parteigenosse Joachim Zweigler befürchtet: „Es kann sein, dass es tatsächlich teurer wird“, diese Größenordnung sei allerdings nicht nachvollziehbar. Ihm sei es wichtig, die Betroffenen möglichst schnell bei der Aufklärung zu unterstützen.

Dem stimmte der Fraktionschef der BfO, Rudolf Schulz, zu. Beim städtischen Gebäudemanagement gebe es offensichtlich ein Kommunikationsproblem. Er wünsche sich dort „mehr Effizienz und Rationalität“. Bürgermeister Roger Winter räumte in Bezug auf die Kommunikation Fehler in seiner Verwaltung ein. Die Mieter hätten viel früher informiert werden müssen. Er hofft, eine sozialverträgliche Lösung zu finden.

Der Verwaltungschef wies aber auch darauf hin, dass bei den Hausmeisterkosten bis zum Wechsel zum externen Anbieter keine nennenswerte Summe umgelegt worden sei. Im Zuge des Haushaltssicherungskonzepts, das bereits 2013 in der SVV beschlossen wurde, habe sich die Stadt dann aus der Finanzierung des Hausmeisterservice zurückgezogen. Die Bewohner mussten also mit höheren Kosten rechnen. Winter kündigte allerdings an, in der kommenden Woche das persönliche Gespräch mit den betroffenen Bewohnern der Altenwohnanlage zu suchen, um zumindest eine Lösung für die Kosten in den vergangenen zwei Jahren zu finden.

Rubriklistenbild: © dpa