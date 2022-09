Bis der Fuchs kommt: Sorge um streunende Katzen in Obertshausen

Von: Theresa Ricke

Teilen

Drei verwilderte Katzen bedienen sich an dem Katzenfutter, das Günther Ott ihnen hingestellt hat. © Ricke

Auf einem Gelände in Obertshausen (Kreis Offenbach) leben verwilderte Katzen. Ein Spaziergänger füttert die Tiere regelmäßig – und sorgt sich um sie.

Obertshausen (Kreis Offenbach) – An diesem Tag sind es fünf Tiere, die sich blicken lassen. Im März seien es noch 20 gewesen, erzählt Ott. Die Katzen leben auf einem Gelände in den Lachwiesen in Obertshausen zwischen der Schubertstraße und der Rodau. Das Gelände sei verpachtet gewesen, sagt Ott, der zwar in Offenbach lebt, aber regelmäßig in den Lachwiesen spazieren geht. Er füttere die Katzen schon seit zehn Jahren. Sie gehörtem dem Pächter, dem im März gekündigt worden sein soll und der sich laut Ott nicht mehr auf dem Grundstück aufhalten darf. Er könne die Tiere einfangen, ist sich Ott sicher.

Ott kennt nach eigenen Angaben auch die Besitzerin des Grundstücks. Sie wolle eine alte Scheune und alles, was auf dem Gelände steht, entfernen lassen, um aus dem Boden Ackerland zu machen. Es wird an einen Bauern verkauft. Dabei hätte sie die Hunde, die in einem Käfig dort lebten, schnell abholen lassen. Um die Katzen habe sie sich aber nicht gekümmert, kritisiert Ott: „Sie sollte sich erst um die Katzen kümmern und dann erst alles entkernen!“ Stattdessen würde sie warten, bis die Katzen von selbst weg sind.

Füttern der Katzen in Obertshausen im Kreis Offenbach wäre verboten gewesen

Ein Schild der Besitzerin, das nun nicht mehr zu sehen ist, habe das Füttern der Katzen verboten, sagt Ott. Die Begründung sei gewesen, dass Boxen ausstehen, um die verwilderten Katzen einzufangen und in ein Tierheim zu bringen. „Ich habe aber keine Boxen gesehen“, berichtet der Offenbacher. Damit konfrontiert, hätte die Besitzerin ihm keine Antwort gegeben.

Schon im März hat Ott das Ordnungsamt in Obertshausen über den Zustand der Katzen informiert, sagt er. Er denkt, dass ein Fuchs, den er schon öfter beobachtet hätte, die Hauskatzen holen würde. Manche der verwilderten und scheuen Tiere seien auch krank gewesen. Katzenschnupfen will Ott ausgemacht haben.

Ordnungsamt kümmere sich um Katzen in Obertshausen im Kreis Offenbach

Auf Nachfrage unserer Zeitung gibt die Stadt an, dass die Stadtpolizei immer wieder an dem Gelände vorbeifährt. Bei einem Ortstermin hätten sie mit dem Bauern gesprochen, der das Gelände kaufen will, und sich versichern lassen, dass die Katzen regelmäßig gefüttert werden und sich das Futter zeigen lassen. Es bestehe deshalb kein Grund, einzugreifen. Außerdem verweist die Stadt darauf, dass solche Fälle an das Veterinäramt des Kreises Offenbach gemeldet werden. Nach den Erfahrungen aus Obertshausen würde sich der zuständige Aufseher umgehend um gemeldete Fälle kümmern.

Auf Anfrage an den Kreis Offenbach, ob die Situation der Katzen aus den Lachwiesen bei der Aufsicht bekannt ist, hieß es, dass dort nach deren Einschätzung keine tierschutzrechtlichen Verhältnisse herrschen. Es gebe ausreichend Mäuse, die als Futter dienen können. Außerdem seien Katzen in der Lage, draußen zu leben, auch wenn die Situation nicht „optimal“ sei.

Günter Ott sagt, er hätte sich früher an unsere Zeitung wenden sollen, als es noch mehr Katzen gab. Er selbst möchte in Offenbach keine Katze halten. Die Gefahr durch Straßenverkehr sei dort viel zu groß. Und diese Katzen seien so verwildert, dass sie nicht so einfach in einer Wohnung leben könnten. (Theresa Ricke)

Im Kreis Offenbach leben zahlreiche wilde Katzen. Bürger bekommen sie jedoch kaum zu Gesicht. Meist leben sie versteckt.