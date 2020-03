Bürgermeisterwahl in Obertshausen: Enttäuschte Verlierer und ein strahlender Sieger

Kurz nach 19 Uhr stand es am Sonntag fest, Obertshausens neuer Bürgermeister heißt Manuel Friedrich.

Bürgermeisterwahl 2020 in Obertshausen

in Es gibt enttäuschte Verlierer und einen strahlenden Sieger



Bei der CDU herrscht Katerstimmung



Obertshausen – Die 33-jährige Fraktionsvorsitzende der SPD Obertshausen, der als unabhängiger Kandidat ins Rennen um den Bürgermeisterstuhl gegangen war, konnte sich mit 51,9 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang gegen seine beiden Konkurrenten Manfred Schmutzer (CDU, 37,4 Prozent) und Rudolf Schulz (Bürger für Obertshausen, 10,7 Prozent) die absolute Mehrheit sichern.

Bürgermeisterwahl 2020 in Obertshausen: Manuel Friedrich holte in zwölf Bezirken über 50 Prozent

Dabei holte er in zwölf der insgesamt 15 Wahlbezirke mehr als die Hälfte der Stimmen. Darunter war auch einer der vier Briefwahlbezirke – sonst eher ein Heimspiel für die CDU, die bei den Briefwählern traditionell stets stark abschneidet. Und so gingen auch diesmal die übrigen drei Briefwahlbezirke mehrheitlich an CDU-Kandidat Manfred Schmutzer, wobei dieser jeweils rund 48 Prozent der Stimmen holte.

Weit hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb Rudolf Schulz, der für die Bürger für Obertshausen (BfO) ins Rennen gegangen war. „Ich bin persönlich natürlich enttäuscht“, erklärte dieser gestern auf Nachfrage. Über die Gründe für sein schlechtes Abschneiden könne er derzeit nur spekulieren, man wolle jedoch beim nächsten Bürgertreff der BfO im April ausführlich darüber beraten. Fest stehe jedoch schon jetzt: „Wir werden uns für die Kommunalwahl im kommenden Jahr neu aufstellen müssen.“ Gezeigt habe das Ergebnis nach Schulz’ Ansicht jedoch vor allem eines: „Die Wähler haben einen jüngeren Kandidaten gewollt, der stark mit ihnen kommuniziert.“

Bürgermeisterwahl 2020 in Obertshausen: „Super engagierter“ Wahlkampf von Manuel Friedrich

Zudem müsse er neidlos anerkennen, dass Friedrich einen „super engagierten“ Wahlkampf geführt habe. Nun hoffe er darauf, dass der neugewählte Bürgermeister offen auf alle Fraktionen im Stadtparlament zugehe. Denn für die Realisierung des ein oder andere Versprechens braucht es die Mehrheit der Stadtverordneten.

Enttäuschung gab es nach dem Bekanntwerden der Wahlergebnisse im Sitzungssaal des Rathauses auch bei den Mitgliedern der Christdemokraten. „Ich hätte mit diesem Ergebnis vor allem in seiner Deutlichkeit so nicht gerechnet“, gesteht deren Kandidat Manfred Schmutzer. Gerade nach den Gesprächen der vergangenen Tage hätten er und sein Team eigentlich ein sehr gutes Gefühl in Bezug auf die Wahl gehabt. Folglich war auch die Stimmung bei der anschließenden Wahlparty eher gedrückt. „Wir hatten sehr viele Unterstützer, die viel geleistet haben, die hatten mit dem Ergebnis schwer zu kämpfen“, erläutert Schmutzer. „Klar, als Kandidat selbst weiß man natürlich auch, dass es bei drei Bewerbern zwei Verlierer geben muss“, sagt er. Das tröste jedoch nur bedingt.

CDU-Kandidat zur Bürgermeisterwahl 2020 in Obertshausen: „Es ist schwer, das genau zu analysieren“

Woran es letztlich gelegen hat, dass sich das gute Gefühl nicht bewahrheitet habe, konnte Schmutzer gestern noch nicht sagen. „Es ist schwer, das genau zu analysieren“, findet er. Man wolle sich nun zunächst mit dem Vorstand und dann mit der Fraktion zusammensetzen und darüber sprechen.

Umso größer war die Freude auch gestern noch beim Sieger der Wahl und seinen zahlreichen Unterstützern. Nachdem diese bereits am Sonntagabend ausgelassen gefeiert hatten, stand auch am Montag das Telefon von Manuel Friedrich nicht still. Der sieht die Wurzel seines Erfolgs vor allem in den zahlreichen Haustürgesprächen, die er in den vergangenen Monaten geführt habe. So etwa in den Wahlbezirken 2 und 3 (Eichendorff-Schule), wo Friedrich mit 59,7 und 60,4 Prozent der Wählerstimmen seine stärksten Ergebnisse erzielen konnte.

Die offizielle Amtsübergabe an Obertshausens frisch gewählten Rathauschef ist nach einer Einarbeitungsphase für Dienstag, 23. Juni, geplant.

Die Wahl von Manuel Friedrich zum Bürgermeister von Obertshausen war eine echte Sensation. Zu der Wahl in Obertshausen stand auch der BfO-Kandidat Rudolf Schulz.

VON THOMAS HOLZAMER