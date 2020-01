CDU-Bürgermeisterkandidat Manfred Schmutzer stellt Programm vor

„Mit jedem Tag, den wir uns der Wahl nähern, wird es noch ein wenig spannender“, kündigt CDU-Vorsitzender Björn Simon an, bevor er das Mikrofon an die eigentliche Hauptperson des Abends übergibt.

Obertshausen – Im Kreise seiner Unterstützer hat CDU-Bürgermeisterkandidat Manfred Schmutzer nun sein Programm vorgestellt. Das umfasst zahlreiche Themen, die derzeit die Stadt und ihre Bürger beschäftigen, darunter auch das Thema Straßenverkehr und Parken, an dem in diesem Wahlkampf keiner der drei Kandidaten vorbeikommt. So gelte es unter anderem, die Parkraumbewirtschaftung zu verbessern. Ein Ansatz dazu könnte der Bau eines Parkdecks am Bahnhof sein. Auch den Radverkehr wolle er durch die Erweiterung und Verbesserung der Radwege im Stadtgebiet stärken. Dabei setzen Schmutzer und die CDU vor allem auf die Schaffung alternativer Routen zu den viel befahrenen Ortsdurchfahrten. Wie seine beiden Konkurrenten will Manfred Schmutzer zudem die Zahl der Kontrollen verstärken.

Eine hohe Verkehrsbelastung, vor allem durch den Schwerlastverkehr, sieht der 57-Jährige auch rund um die Feldstraße im Stadtteil Hausen. „Schon allein deshalb darf am ehemaligen Ymos-Standort nicht nur Gewerbe entstehen“, betont er. „Obertshausen wird sich in den kommenden Jahren weiter stark verändern“, ist sich Schmutzer sicher. Daher gelte es, sich bei der Entwicklung des einstigen Ymos-Standortes sowie des Fröbelschulgeländes, aber auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Nachverdichtung Platz für soziale Einrichtungen zu schaffen.

Dazu zähle auch der weitere Ausbau der Betreuungsplätze, insbesondere bei der Schulkindbetreuung, und die Unterstützung freier Träger.

Darüber hinaus wolle er das Miteinander der Generationen in der Stadt fördern. Im Fokus stehe dabei die Jugend, für die es mehr Treffpunkte und Angebote brauche. „Die aktuelle Situation ist eine untragbare“, betont der CDU-Kandidat, mit Hinweis auf die eingeschränkte räumliche Situation im Jugendzentrum an der Bahnhofstraße. Neben besseren Räumlichkeiten für die städtische will Schmutzer auch die Jugendarbeit in den Vereinen fördern.

Wichtig sei ihm, auch nach der Wahl stets in offenes Ohr für die Bürger zu haben. Dafür sollen unter anderem regelmäßige Bürgermeister-Sprechstunden auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses sorgen.

Beim Thema neue Räume sei mittelfristig auch der Bau eines neuen gemeinsamen Rathauses notwendig. Der steht auch in der kommenden Sitzungsrunde nächste wieder auf dem Programm der Lokalpolitiker.

Bei allen Wünschen und Projekten dürfe man jedoch auch die Finanzen nicht vergessen. „Denn ohne Moos ist nun mal nix los“, betont Schmutzer. „Fakt ist jedoch auch, dass Unternehmen aus Obertshausen gehen, weil sie ihre Standorte nicht zusammenführen oder erweitern können“, betont er. Daher brauche die Stadt das geplante Gewerbegebiet an der A3, auch wenn es noch Jahre dauern werde, bis aus der Planung Wirklichkeit wird. „Wir müssen vorausschauend denken“, fordert er und will das Thema Wirtschaftsförderung im Falle seiner Wahl zur Chefsache machen.

Zudem sei es sein Ziel, die Steuerbelastung für die Bürger so lange wie möglich niedrig zu halten. „Denn ist einmal erhöht, geht es so gut wie nie wieder runter“, erinnert er und verteidigt die Entscheidung der Christdemokraten, im aktuellen Doppelhaushalt auf eine Erhöhung der Grundsteuer verzichtet zu haben. Diese werde sich im Verlauf der aktuellen Neuschreibung ohnehin verändern. „Es kann so später niemand sagen, wir haben es nicht zumindest probiert und sind gleich den leichten Weg gegangen“, sagt Schmutzer.

VON THOMAS HOLZAMER