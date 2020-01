Wegen Müll-Ärger: CDU-Fraktion will unterschiedliche Entsorgungsmöglichkeiten prüfen

Sperrmüll, Elektrogeräte und Unrat, der eigentlich in die Hausmülltonne gehört: Die Probleme mit illegal entsorgtem Abfall im Stadtgebiet sind in den vergangenen Jahren zum Dauerbrenner geworden und rufen regelmäßig die Anwohner auf den Plan.

Obertshausen – So häufen sich vor allem die Beschwerden im Zusammenhang mit den Standorten, an denen die städtischen Papiercontainer aufgestellt sind. Denn um dieser herum werden immer wieder auch Abfälle entsorgt, die dort nichts zu suchen haben.

Sichtbar wird die Brisanz des Problems auch im aktuellen Bürgermeisterwahlkampf. Keiner der drei Kandidaten kommt an der Frage vorbei, hat seinen eigenen Lösungsansatz. Von häufigeren Leerungen der Container über regelmäßige Kontrollen durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und den Einsatz von „Mülldetektiven“ zur Ermittlung der Verursacher bis hin zum Wechsel auf das System der Papiertonne für jeden Haushalt reichen die Ideen. Jede von ihnen hat gleichsam ihre Befürworter wie Gegner.

Dem Thema möchte sich nun auch die CDU-Fraktion widmen und hat für die kommende Sitzungsrunde einen Antrag eingebracht. Der soll den Magistrat mit einer Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten und ihrer unterschiedlichen Auswirkungen auf die städtischen Müllgebühren beauftragen. Die Diskussion um den Müll treibe die Christdemokraten schon länger um, erläutert CDU-Fraktionschef Anthony Giordano. „Auch wir bekommen die Beschwerden der Bürger mit und möchten an der derzeitigen Situation etwas ändern.“ Und wie die Obertshausener unterschiedlicher Meinung über die passende Lösung sind, habe man auch innerhalb der Fraktion über verschiedene Ansätze diskutiert. Denn jede Idee biete freilich ihre Vor-, aber auch Nachteile. Eine Patentlösung werde es vermutlich nicht geben.

+ Auch alte Reifen werden schon mal illegal abgeladen. © yfi

So könnte die Stadt etwa die Intervalle, in denen die Altpapiercontainer geleert werden, verkürzen. Denn, während deren Zahl in den vergangenen Jahren nahezu unverändert blieb, steigt etwa die Menge der versendeten Pakete durch vor allem Online-Shopping – und damit auch die Menge an Papierabfall. Durch häufigere Leerung, so die Hoffnung, wären die Behälter nicht mehr so schnell voll, sodass überschüssige Kartonagen daneben gestellt würden. Doch die zusätzlichen Leerungen kosten natürlich auch Geld, während die Menge des Papiers – und damit verbundenen Einnahmen – letztlich dieselbe bleibe, beschreibt Giordano. Auch wer seinen Müll illegal entsorge, werde sich vermutlich nicht davon abhalten lassen und diesen trotzdem irgendwo hin kippen, selbst, wenn die Containerstandorte zugunsten einer Papiertonne abgebaut würden, vermutet der Fraktionschef.

„Aus diesem Grund haben wir unseren Antrag auch bewusst ergebnisoffen gehalten“, erläutert Giordano. So soll der Magistrat prüfen, „welche unterschiedlichen Entsorgungsvarianten, etwa Hol- und Bringsysteme, welche Varianten davon alternativ oder parallel betrieben werden könnten und inwieweit sich die unterschiedlichen Systeme auf die Abfallgebühren auswirken. Die Ergebnisse der Prüfung sollen rechtzeitig vor der nächsten Ausschreibung für die Abfallentsorgung und -verwertung den Stadtverordneten vorgelegt werden.

Beraten wird über den Antrag in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr am kommenden Montag um 19.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Schubertstraße.

VON THOMAS HOLZAMER