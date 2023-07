Feldbrand sorgt für große Rauchwolke direkt an der A3 – Landwirte und Wasserwerfer verhindern Schlimmeres

Von: Erik Scharf

In Obertshausen und Dreieich brennen am Donnerstagabend große landwirtschaftliche Flächen. Ein Waldbrand wird gerade so verhindert.

Offenbach – Kurz vor dem Hitze-Wochenende haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Kreis Offenbach schon einen Vorgeschmack davon bekommen, was in den kommenden Tagen auf sie zukommen könnte. Am Donnerstagabend brachen sowohl in Obertshausen als auch in Dreieich Waldbrände aus. Das berichtet das Portal 5Vision-News.

Demnach hätten sich insbesondere rund um Obertshausen viele Autofahrer gemeldet, die Leitstelle sei von Anrufen besorgter Menschen überflutet worden. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar gewesen und hätte auch auf auf der nahen A3 für Beeinträchtigungen gesorgt. Das Feuer habe sich bis Heusenstamm gezogen. Für zusätzlichen Ärger sorgten laut 5Vision.News mehrere Schaulustige auf einer naheliegenden Brücke, die sich dort aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers mit in Gefahr brachten.

In Obertshausen sind die Einsatzkräfte direkt an der A3 mit einem Feldbrand schwer beschäftigt. © 5Vision.News

Bei den Löscharbeiten seien zudem einige Landwirte aus der Region mit ihren Geräten eingesprungen. Mit ihren Geräten halfen sie dabei, Brandschneisen zu ziehen und somit die Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Bundespolizei sei mit mit zwei Wasserwerfern am Brandort im Einsatz gewesen. Die komplizierte Suche nach Löschwasser habe den Einsatz erheblich erschwert. Insgesamt brannten ersten Angaben zufolge 20.000 Quadratmeter landwirtschaftlicher Boden ab.

Feldbrand in Dreieich: Traktoren helfen Feuerwehr bei Löscharbeiten

In Dreieich standen ebenfalls am Donnerstagabend im Stadtteil Offenthal bis zu 15.000 Quadratmeter Feld in Flammen. Das Feuer sei laut Angaben von 5Vision.News bedrohlich auf den angrenzenden Wald zugerast. Den Einsatzkräften gelang es aber, das Horror-Szenario rechtzeitig abzuwenden.

In Dreieich bekämpfen Feuerwehrleute und Landwirte gemeinsam einen großen Feldbrand. © 5Vision.News

Auch hier hätten Landwirte bei den Löscharbeiten mit ihren Geräten unterstützt. „Die Fahrzeuge fuhren teils über das lodernde Stroh und gruben mit einer Art Pflug die Erde um. So konnte das Feuer zusätzlich eingedämmt werden“, heißt es in einem Bericht von 5Vision.News. Über die Schadenshöhen ist in beiden Fällen noch nichts bekannt. (esa)

Erst im April standen in Dreieich hunderte Strohballen in Flammen.