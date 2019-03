Drogenhandel und Falschgeldbesitz: Zwei Jahre auf Bewährung bleiben

Obertshausen – Wegen Drogenhandel und Falschgeldbesitz hatte das Schöffengericht in Offenbach im vergangenen Jahr einen Mann aus Obertshausen mit zwei Jahren Haft auf Bewährung bestraft. Zu wenig, hatte die Staatsanwaltschaft befunden und Berufung eingelegt. Von Stefan Mangold

Die Verhandlung vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt ging jedoch aus wie das bekannte Hornberger Schießen. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt zog die Berufung am Ende zurück.

Zu Beginn liest Richter Martin Rößler das Urteil seiner Kollegin vom 19. Juli 2018 vor. Es geht zum einen um illegalen Handel mit 1425 Gramm Marihuana und 188 Gramm Haschisch mit einem Rausch erzeugenden THC-Anteil von 15 und 20 Prozent. Zum anderen hatte man bei dem Angeklagten drei falschen 50-Euro-Scheine gefunden.

Die Geschichte kam heraus, als sich der 25-Jährige in einem Hotel in Obertshausen eingemietet hatte. Nachts verließ es sein Zimmer für mehrere Stunden. Morgens kam ein Zimmermädchen herein und fand im Raum verteilt mehrere Marihuana-Häufchen. Die alarmierte Polizei brauchte nur abzuwarten, bis sich der Besitzer wieder blicken ließ, der im Anschluss an seine Verhaftung zwei Wochen in U-Haft verbrachte.

In Offenbach sagte er aus, er habe nur als Bunkerwächter für die Drogen gedient, von den Blüten nichts gewusst. Weiter heißt es im Urteil, der Angeklagte habe seit 2016 massiv Drogen konsumiert, sich mittlerweile aber auch Dank seiner Freundin gefangen. Er treibe Sport, gehe einer geregelten Arbeit nach und sei „clean“. Der Obertshausener habe zwar schon 2017 vor Gericht gestanden, das er mit einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen wegen Diebstahl verließ, es handele sich jedoch um kein einschlägiges Delikt. Der Angeklagte habe außerdem reuig gestanden. Ihm sei nicht nachzuweisen, dass seine Rolle im Drogendeal über die des Aufbewahrers hinausging. Im Falle eines Gefängnisaufenthalts verlöre er seine Arbeit. Auch deshalb spreche man zwei Jahre auf Bewährung aus.

Der im Prozess in Offenbach zuständige Staatsanwalt hatte offensichtlich das Empfinden, das Gericht habe beide Augen zugedrückt. Eine untergeordnete Rolle sei nicht glaubwürdig, die Reue wirke nicht authentisch, das Geständnis des Angeklagten ziele nur auf das, was sich nicht bestreiten lasse, liest der Richter vor. Im Hotel habe er von fünf Personen Besuch bekommen, wie die Kameraüberwachung erahnen ließe. Das spreche ebenso wenig für die Mär vom reinen Bewacher der Drogen, wie die szenetypischen diversen Handys und die Feinwaage. Das Rauschgift sei außerdem von hoher Qualität, die falschen 50-Euro-Scheine professionell hergestellt gewesen.

Richter Rößler ist anzumerken, Euphorie verspürt er über die Berufung nicht: „Wenn ich die Begründung lese, frage ich, warum klagte die Staatsanwaltschaft dann nicht gleich vor dem Landgericht an?“ Das Schöffengericht kann nur bis zu vier Jahren Haft verhängen. Über die Details sagt er Richtung Staatsanwalt Nico Kalb: „Wenn ich etwas nicht glaube, bedeutet das nicht, dass das Gegenteil richtig sein muss.“ Kalbs Mimik lässt vermuten, dass er schon mal überzeugter eine Anklage vertreten musste. Die Prüfung der falschen Scheine kommentiert Richter Rößler mit, „ein bisschen enttäuscht bin ich schon“. Bei einem sei das aufgeklebte Hologramm schon abgefallen.

Der Angeklagte will erst schweigen, kommt dann aber doch ins Plaudern, wobei ihn sein Verteidiger Frank Wagner unterstützt. Ihm sei es in seiner damals klammen Situation nur um das „Taschengeld“ gegangen. An die Funktion eines Föhns auf dem Boden des Hotelzimmers, kann er sich dann doch noch erinnern: „Um die Pflanzen zu trocknen.“ Nachts habe er im Hotel keinen Besuch empfangen, er sei schließlich auch nach Hause gegangen.

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Staatsanwalt Kalb erklärt, er werde jetzt im System nachschauen, ob sich was Neues auf des Angeklagten Kerbholz andeute; und wenn nicht, die Berufung zurücknehmen. Er findet nichts, „sie haben die Füße still gehalten“. Und wohl auch Glück gehabt. Denn Rößler gibt dem Obertshausener mit auf den Weg, „dass so etwas so glimpflich ausgeht, ist keine Selbstverständlichkeit“.