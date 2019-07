30 Musiklehrer, 25 Instrumental- und Vokalfächer und rund 1 000 Schüler – die Musikschule Obertshausen ist Aushängeschild und die größte im Kreis Offenbach. In loser Folge stellen wir die einzelnen Fachbereiche vor. Weiter geht es heute mit dem Fachbereich Holzbläser.

Obertshausen – Er ist Instrumentalpädagoge, Liedermacher und Musiktherapeut – wer sich mit dem Fachbereich Holzbläser an der Musikschule Obertshausen beschäftigen will, der kommt an seinem Leiter Jürgen Weiss nicht vorbei. Doch das Engagement des Musikers ist weit vielfältiger. Ein echtes Herzensprojekt ist Weiss die inklusive Arbeit mit Menschen mit Behinderung, die in Zusammenarbeit zwischen der Musikschule Obertshausen und den Werkstätten Hainbachtal in Offenbach entstanden ist.

Dabei richtet der Musikpädagoge stets den Blick auch darauf, wo die Inklusion gelebt werden kann – so etwa auch mit den „Irren Typen“ – ehemals „Combo“. Mittlerweile begeistert die charismatische Gruppe schon seit 20 Jahren regelmäßig ihre Zuhörer und wurde so zum Modellprojekt für viele Werkstätten und Schulen. Beim gemeinsamen Musizieren gehe es nicht um Perfektion, sondern vielmehr um die Lust am Spielen. Und genau dieser Funke springt seit 15 Jahren regelmäßig beim Heimspiel „Irre Typen+“, das zu Beginn noch „Combozert“ hieß, zum Publikum über. „Die behinderten Musikerinnen und Musiker leben Energie und Lust, sie zelebrieren Musik auf eine ganz besondere Art“, sagt Jürgen Weiss.

Seit 1991 gehört er zum Team der Musikschule Obertshausen, hat seit 1995 den Fachbereich Holzbläser unter sich. Fünf Lehrer kümmern sich um die etwa 60 Musikschüler und unterrichten Saxofon und Klarinette sowie Quer- und Blockflöte. Unterstützt wird Weiss von Monika Langenmair-Beller, Anette Hofmann, Anette Dörr und Matthias Kiel.

Der Einstieg in die Welt der Blasinstrumente führe für viele Kinder über die Blockflöte erläutert Jürgen Weiss. „Dieses Instrument bietet ideale Voraussetzungen für erste musikalische Erfahrungen und gemeinsames Musizieren. Im weiteren Unterrichtsverlauf kann aus einer reichen Literatur ab der Barockzeit profitiert werden.“ Durch gebogene Kopfstücke sei inzwischen zudem der Einstieg mit der Querflöte auch schon im Grundschulalter möglich. „Die umfangreiche Spielliteratur für die Querflöte bietet dem Schüler nahezu unbegrenzte Ausdrucksformen“, informiert der Instrumentalpädagoge.

Der sinnvolle Erstkontakt mit einer Klarinette sei erst mit sieben bis acht Jahren möglich. Voraussetzung dafür sei das Vorhandensein der bleibenden Schneidezähne, weil diese auf dem Mundstück aufliegen und somit eine „anatomische Spielbedingung“ sind. „Für die jungen Klarinetteneinsteiger stehen kindgerechte Instrumente zur Verfügung.“ Beim Saxofon würden die ersten Erfahrungen zwischen dem achten und zehnten Lebensjahr liegen.

Beide Instrumente erfreuten sich auch großer Beliebtheit bei den erwachsen Schülern. „Dabei wird die Faszination des besonderen Sounds oft zum Auslöser der ,späten Liebe‘“, betont Weiss. Eine beliebte Motivation sei darüber hinaus die Möglichkeit der Improvisation, die besonders beim Saxofon ein echtes Stilmittel darstelle.

Wer sich in der Instrumentenwahl unter den Holzbläsern noch ein wenig unsicher ist, kann auch Schnupperstunden belegen. Einige Leihinstrumente sind im Fundus der Musikschule vorhanden, aber auch über Musikhändler kann man diese mieten oder leasen.

Und so verschieden wie Menschen sind, so verschieden ist auch der Unterricht, der Jürgen Weiss nach all den Jahren immer noch Freude bereitet. „Das ist meine Berufung“, sagt er. Dabei sei kein Unterricht gleich. Jeder seiner Schüler bringe anderes mit – und brauche auch anderes. „Ich möchte die Schüler immer da abholen, wo sie sind“, sagt der Musikschullehrer. Dass dies in vielen Fällen sehr gut funktioniert beweisen die Erfolge seiner Schützlinge. Aus der reichen Unterrichtserfahrung gepaart mit persönlichem und pädagogischem Geschick sind bisher 27 Stipendiengewinner aus den Musikklassen von Jürgen Weiss hervorgegangen. Und einige Schüler gingen in eine professionelle Ausbildung als Musiker und Pädagogen.

Zu hören sind seine Schüler aus dem neuen Format „Irre Typen+“ wieder im Herbst. Dann lädt die besondere Band Musikgruppen aus Obertshausen zu einem inklusiven Musikfest ins Bürgerhaus ein. Am 13. Oktober um 16 Uhr kommt es zu einer musikalischen Begegnung mit dem Obertshausener Lokalmatador Tom Jet. thh

Infos: musikschule-obertshausen.de