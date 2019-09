Grundschüler aus Obertshausen sind Elterntaxis und Falschparkern auf der Spur 

In Obertshausen verstoßen Elterntaxis vor der Eichendorffschule oftmals gegen Verkehrsregeln. Deshalb sind ihnen die Schüler auf der Spur.

Obertshausen - Mit einem Kuss verabschieden sich die Kinder und machen sich auf den Weg ins Schulgebäude.

Für dieses morgendliche Ritual hat die Schulleitung der Joseph-von-Eichendorff-Schule „Drop And Kiss“-Parkplätze von der Stadt einrichten lassen. Die Schilder mit dem ungewöhnlichen Namen hat die Schule selbst gestaltet, doch auch die amtlichen Verkehrszeichen sind eindeutig. Wenn die Parkplätze richtig genutzt werden, bleibt das Chaos vor der Bildungsstätte aus.

Die Aussage der Schilder ist eigentlich simpel: eingeschränktes Halteverbot. In anderen Worten: Nicht länger als drei Minuten mit dem Auto dort stehen bleiben. „Es gibt leider einige Eltern, die das ignorieren“, sagt Schulleiterin Alexandra Hahn. Das Ergebnis: Die Autos stehen teilweise in zweiter Reihe, weil die Insassen keinen Meter zu viel laufen wollen.

Obertshausen: Elternbeirat der Eichendorffschule hat Aktion ins Leben gerufen

„Auf diesen Missstand hat der Elternbeirat reagiert und die Aktion ins Leben gerufen“, erzählt Hahn. Die Aktion, die nun zum zweiten Mal stattgefunden hat, soll sowohl an die Eltern appellieren als auch den Schülern bewusst machen, worum es geht – nämlich um die eigene Sicherheit. „Viele Kinder haben ja gar keine Wahl und werden sogar bis in den Klassenraum gebracht“, fährt die Schulleiterin fort. Sie verstehe zwar in manchen Fällen, warum das Kind bis an die Eingangstür gebracht werden muss, aber „warum dann nicht einfach auf einen normalen Parkplatz stellen und zusammen mit dem Kind die Straße überqueren?“

Elterntaxis: Manche Eltern sind wenig einsichtig

Manche Eltern sind wenig einsichtig, bei anderen sind die eigens dafür eingerichteten Stellen noch nicht im Bewusstsein angekommen. Um das zu ändern, machen sich Schüler der 1a und 3a mit Warnwesten und Kärtchen auf den Weg, um das Verkehrsverhalten der Eltern zu bewerten. „Verkehrsdetektive“ steht auf dem Rücken der Schüler, die an diesem Morgen sogar Unterstützung von der Polizei aus Heusenstamm haben. Mit Argusaugen beobachten die Grundschüler die Autofahrer, um ihnen anschließend ein „Danke“ oder „Schade“ zu überreichen.

Vater Ejaz Ahmed musste sich zum Wochenstart am Montag eine Rüge von den Verkehrsdetektiven anhören. „Oft ist man morgens so hektisch und alles muss schnell gehen“, sagt er entschuldigend. Bei dieser zweiten „Verkehrskontrolle“ nimmt er sich jedoch bewusst die Zeit, seine beiden Töchter sicher zur Schule zu begleiten – dafür gibt es von den Kindern viele nach oben gestreckte Daumen, weil die grünen Karten bereits verteilt sind. „Ich finde die Aktion gut, es ist noch einmal eine Erinnerung daran, dass man auch Vorbild ist“, sagt Ahmed.

Auch Mutter Helal Amirzai begrüßt die Kontrolle. „Bei der Aktion geht es ja noch um mehr, zum Beispiel auch das Verhalten im Auto“, sagt sie. Es sei sinnvoll, Nachwuchs und Eltern gleichermaßen anzuweisen. „So können es die Kinder besser machen als die Erwachsenen, wenn es sein muss“, meint sie.

Elterntaxis: Teilweise chaotische Szenen an der Eichendorffschule

Aus der Sicht des Polizisten Joachim Sohni ist dieser Morgen an der Eichendorffschule „ordentlich abgelaufen“. Die Rektorin vermutet: „Die Präsenz von Polizei und die vielen kleinen Warnwesten zeigen ihre Wirkung.“ An anderen Tagen ginge es dort chaotischer zu. Sohni fährt fort: „Das Kernproblem bleibt jedoch, dass die Kinder überhaupt zur Schule gefahren werden.“ Insgesamt zeige sich vor dem Tor das übliche Bild: Es gibt die Eltern, die es einsehen, und solche, die ignorant bleiben. „Während man diese dann verwarnt, merkt man, dass es ins eine Ohr reingeht und aus dem anderen wieder rauskommt“, sagt der Polizist.

Von Lisa Schmedemann





