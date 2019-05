Wie geht's in Obertshausen mit der Nahmobilität weiter? Experten diskutieren

Bekommt Obertshausen eine Fahrradstraße? Das ist zumindest eine Idee, wie die Nahmobilität verbessert werden könnte.

Obertshausen – Nicht nur Prüfen, sondern machen – so lautet der Wunsch, den Professor Dr. Jürgen Follmann Obertshausens Stadtverordneten am Ende seines Besuchs in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr mit auf den Weg gibt.

Verkehrsexperten sehen mehrere Möglichkeiten

Dort hat der Verkehrsexperte von der Hochschule Darmstadt einmal mehr Möglichkeiten vorgestellt, wie sich die Verkehrssicherheit entlang der Heusenstammer und Bahnhofstraße mit Blick auf die Nahmobilität für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen ließe. Unterstützt wurde er dabei vom Leiter der für Obertshausen zuständigen Polizeistation in Heusenstamm, Erster Polizeihauptkommissar Harry Keckeis.

Viel Spielraum für Gestaltung, bleibe angesichts der vergleichsweise geringen Straßenbreiten freilich nicht, bestätigt Follmann. Den habe man auch 1995 noch nicht gehabt, als der Verkehrsexperte und seiner Studenten zum ersten Mal Möglichkeiten für die Obertshausens „Hauptschlagader“ präsentiert hatten. „Passiert ist seither eigentlich nix“, legt er den Finger in die Wunde. Stand damals hatte sein Team die Einrichtung von Fahrradschutzstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn vorgeschlagen, das sei inzwischen allerdings nicht mehr zeitgemäß. Zu sehr haben sich Verkehrsaufkommen, Fahrzeugbreiten und vor allem der Radverkehr verändert. So dürfen beispielsweise schnelle E-Bikes, die sogenannten S-Pedelecs nicht mehr auf Fahrradwegen fahren. Dort kommen neben den Radfahrern bald auch die Elektroroller zu den Verkehrsteilnehmern hinzu. Für einen Schutzstreifen wird inzwischen eineinhalb Meter Breite benötigt – Platz der entlang Obertshausens schmaler Hauptverkehrsader fehlt. „Wir können in Obertshausen die Straßen ja nicht breiter machen“, sagt er.

Fahrradpiktogramme könnten die Sicherheit erhöhen

Stattdessen empfiehlt Follmann gleich mehrere Maßnahmen, die vor allem die Sicherheit der Radfahrer verbessern sollen. So könnten Fahrradpiktogramme die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf den Radverkehr richten. Dieser könnte zudem mit eigenen Aufstellbereichen an Ampeln vor den restlichen Verkehr gesetzt werden, sodass die Fahrzeuge sich hinter den Fahrrädern einreihen und somit langsamer fahren müssen. Denn gerade auf dem Teilstück der Bahnhofstraße zwischen Omegatunnel und Schönbornstraße sorgt die geringe Straßenbreite für Gefahren. Diese reiche, so Follmann, gerade aus, dass zwei entgegenkommende Kraftfahrzeuge gut aneinander vorbeikommen. „Handelt es sich bei einem von beiden allerdings um einen Lkw, wird es schon zu eng“, erläutert er. Zusätzlich empfehle er, die mittlere Fahrbahnmarkierung zu entfernen. „Mit Mittellinie wird nachweislich schneller gefahren“, erläutert der Fachmann. Zudem verleite die optische Trennung der Fahrspuren Autofahrer dazu, weiter an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren, was die Gefahr für den Radverkehr erhöhe.

Fahrradstraßen könnten ein Anreiz sein

Um Letzteren nicht nur sicherer, sondern auch attraktiver zu machen und mehr Menschen zum Umstieg aufs Rad zu bewegen, schlägt der Verkehrsfachmann vor, den Versuch mit der Einrichtung von Fahrradstraßen zu wagen, auf der Radfahrer Vorrang vor dem motorisierten Straßenverkehr haben. Damit habe beispielsweise die Stadt Langen bereits gute Erfahrungen gemacht. Als mögliche Umfahrung der Bahnhofstraße auf dem morgendlichen Weg zur S-Bahn würden sich dafür beispielsweise die Ludwig-, Karl-Mayer und die Erzbergerstraße eigenen. Gleichzeitig warb Follmann auch einmal mehr für einen Kreisel an der Kreuzung Beethovenstraße und Rembrücker Weg.

Auf mehr Aufmerksamkeit und Toleranz gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern erinnert in diesem Zusammenhang Harry Keckeis. Zwar habe es in den vergangenen Jahren keinen nennenswerten Unfall auf der Bahnhofstraße gegeben, das Gefühl sei bei vielen Bürgern jedoch ein anderes. „Man fühlt sich generell nicht mehr so sicher“, erläutert er. Dabei gelte es jedoch auch, sich Gedanken über das eigene Verhalten zu machen. „Wir sind alle, Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger und treten dabei selbst über die Regeln.“ Mit gutem Beispiel voranzugehen, helfemeist mehr als die regelmäßigen Kontrollen. Bei allen Bemühungen um die Fahrradsicherheit dürfe zudem auch die Schaffung geeigneter Abstellmöglichkeiten nicht vergessen werden, mahnt der Polizeibeamte. „Ich fahre beispielsweise nicht mit dem Rad zum Bäcker, wenn ich es dort nicht sicher abschließen kann“, erläutert er.

VON THOMAS HOLZAMER

