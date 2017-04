Feuerwehren üben auf dem Gelände der Maingau Energie.

Obertshausen - Rauch quilt aus dem Fenster, als die ersten Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren aus Obertshausen und den Nachbachorten Heusenstamm und Rembrücken am Firmengelände der Maingau Energie eintreffen. Im Bürogebäude ist ein Feuer ausgebrochen.

Der Rauch hat sich bereits auf den Flur ausgebreitet und mehrere Mitarbeiter können das Gebäude nicht mehr verlassen und werden zum Teil vermisst. So stellte sich den rund 70 Einsatzkräften die Lage bei der gemeinsamen Übung dar, mit der die befreundeten Wehren alljährlich den Ernstfall proben. Und auch in diesem Fall klappt die Zusammenarbeit gut, schneller als gedacht werden die zehn im Gebäude eingeschlossenen Personen gerettet und der Brand von innen und außen bekämpft. Verkörpert wurden die zu Rettenden von Mitarbeitern der Maingau Energie und der Jugendfeuerwehr, deren Reihen von auch von zwei Besuchern aus Italien verstärkt wurden. Die Austauschschüler sind derzeit zu Gast in Obertshausen und wurden kurzerhand eingebunden, so Einsatzleiter Leith Aissa. (thh)