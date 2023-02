Obertshausener Rennfahrer Finn Wiebelhaus macht den nächsten Schritt in seiner Karriere

Als bester Kartsportler des Jahres 2022 wurde Finn Wiebelhaus im Rahmen der Sportlerehrung des ADAC Hessen-Thüringen ausgezeichnet. © Steve Bauerschmidt

Der Aufstieg des Obertshausener Rennfahrers Finn Wiebelhaus geht weiter. Der 16-Jährige fährt in diesem Jahr in einer der stärksten Nachwuchsserien Europas.

Obertshausen/Fulda – Der steile sportliche Aufstieg von Finn Wiebelhaus geht weiter. Nachdem er am Wochenende im Rahmen der Sportlerehrung des ADAC Hessen-Thüringen in Fulda als bester Kartsportler des Jahres 2022 geehrt wurde, gehört der Obertshausener in der kommenden Saison zum ADAC Formel Junior Team und steigt in die Formel 4 auf.

Stolz blickt Finn Wiebelhaus auf seine Erfolge zurück: „Das Jahr 2022 war mit drei gewonnenen Meisterschaften außergewöhnlich erfolgreich für mich. Die vierte Auszeichnung als erfolgreichster Kartfahrer und Meister des ADAC Hessen-Thüringen, ist das Sahnehäubchen eines Jahres, welches man als Sportler nur selten erlebt. Ein großer Dank an alle die daran beteiligt waren.“

Die Motorsportstory begann für den 16-jährigen Rennfahrer erst 2020. Mit dem Start im Kart Youngster Cup des ADAC Hessen-Thüringen ebnete er den Weg für seine bisherige Karriere. Der späte Einstieg in den Kartsport war für Finn dabei offenbar kein Nachteil. Dank seiner akribischen Arbeit und einem starken Support seiner Familie und seines Mechanikers Marcel Trenkel, schloss er schnell zur Spitze auf und feierte Siege und Titel. Mit dem ADAC Kart Masters und dem West- und Süddeutschen ADAC Kart Cup sicherte sich Finn in der vergangenen Saison gleich drei große Titel und nahm sogar am Weltfinale im legendären Le Mans teil (wir berichteten).

Finn Wiebelhaus in seinem Element: Der Obertshausener Kartfahrer startete zuletzt beim Weltfinale in Le Mans. © Fotoagenzia Davide Bianchi

Die Erfolge blieben selbstverständlich auch den Verantwortlichen des deutschen Motorsports nicht verborgen. Finn wurde in das ADAC Formel Junior Team aufgenommen und tritt nun als einer von drei geförderten deutschen Nachwuchsrennfahrern in der französischen Formel 4 an. „Was für eine Ehre, direkt im Premierenjahr als Fahrer des ADAC Formel Junior Team ausgewählt worden zu sein. Der Schritt in die Formel 4 kommt zum richtigen Zeitpunkt,“ glaubt der 16-Jährige. Denn im Kartsport würde es sehr schwer sein, die drei gewonnenen Titel des Vorjahres zu wiederholen.

Finn Wiebelhaus strebt deshalb nun nach Neuem. „Jetzt gilt es, erneut vorne anzufangen und neue Erfahrungen zu sammeln. Die Nachwuchsrennserie ist für mich der Aufstieg in den professionellen Motorsport. Vielen Dank an die Verantwortlichen, für das Vertrauen in mich und mein Talent“, fiebert der Formel-Newcomer seinen Aufgaben entgegen.

Nach der Nominierung geht es für Finn Schlag auf Schlag weiter. Schon in dieser Woche steht ein Simulatortraining in Le Mans auf dem Programm, sieben Tage später warten in Nogaro die ersten Testfahrten im 160 PS-starken Formelboliden.

Die französische Formel 4 gehört zu den stärksten Formel-Nachwuchsserien in Europa. 26 Fahrerinnen und Fahrer gehen mit identischen Fahrzeugen an den Start, neben den Rennen steht für die Youngster auch die Rennfahrerausbildung im Fokus. Wie erfolgreich diese Arbeit ist, beweist Pierre Gasly. Der Franzose schaffte aus der Nachwuchsschmiede den Aufstieg in die Formel-1-Weltmeisterschaft. Die Saison in der Formel 4 besteht aus sieben Veranstaltungen in Frankreich, Belgien und Italien. did

Finns Rennkalender 8. bis 10. April: Nogaro (Frankreich)

5. bis 7. Mai: Magny-Cours (Frankreich) 12. bis 14. Mai: Pau (Frankreich) 2. bis 4. Juni: Spa-Francorchamps (Belgien) 14. bis 16. Juli: Misano (Italien) 22. bis 24. September: Ledenon (Frankreich)

6. bis 8. Oktober: Paul-Ricard (Frankreich)