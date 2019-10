Frank Albersmann absolviert eine Ausbildung zum Gesangscoach

22 lange Jahre fristete die Gitarre ein unbespieltes Dasein im Musikgeschäft Renz – bis eines Tages Frank Albersmann den Laden betritt. Im Jahr 2014 nimmt er sie schließlich mit nach Hause, um ihr ein neues Leben einzuhauchen.

Obertshausen – Seither ist die Westerngitarre treue Begleiterin des „Singer-Songwriters“ aus Obertshausen. Albersmann hat sein Lieblingsstück schon so oft gespielt, dass sich über die Jahre ein Loch im Korpus gebildet hat. Doch das mache „die Alte“, wie er sie nennt, nur schöner.

Vor zehn Jahren zog der Viernheimer fürs Studium in Frankfurt nach Obertshausen. Latein und Englisch auf Lehramt werden angesichts seiner großen Leidenschaft, der Musik, fast zur Nebensache. Mutter und Schwester spielen Violine und im Alter von fünf Jahren saß der 28-Jährige selbst vor Klaviertasten. „So mit 15 Jahren habe ich mir dann Gitarre beigebracht“, erinnert er sich. Rockstar wollte er werden, sagt er und lacht. Er stutzt kurz und überlegt. „Aber das mache ich jetzt im Grunde: Rockmusik mit Akustikgitarre.“ Nicht ohne Grund hat sich Albersmann bei Freunden den Spitznamen „Brüllbart“ eingehandelt. „Kann schon mal vorkommen, dass ich lauter werde – aber damit spiele ich gern“, erläutert er. Laut, leise, flüsternd, rau – die Stimme hat viele Facetten. Der Musiker fährt fort: „Ich ersetze ja quasi eine ganze Band, da muss man sich auch mal was einfallen lassen.“

Bei einem „Singersongwriter“ steht das Handgemachte im Vordergrund. „Am ehesten zu vergleichen mit dem ‚Liedermacher‘“, beschreibt er. Auch wenn heutzutage die englische Bezeichnung geläufig ist, singt der angehende Englischlehrer auf Deutsch. Die eigene Muttersprache sei für ihn etwas Besonderes, er könne sich darin schlichtweg besser ausdrücken. Seine Texte handeln oft von der Liebe, nicht selten aber auch von ernsteren Themen wie psychischen Krankheiten. Bewusst sagt Albersmann, dass seine Texte fiktiv sind. „Ich kann mir nur ausmalen, wie sich Betroffene wohlfühlen mögen“, erläutert er. Dennoch mache er mit seinen Liedern auf diese Probleme aufmerksam. Ob sich in den Liebesliedern etwas Autobiografisches verbirgt? Der Musiker winkt ab: „Ich arbeite lange an meinen Texten, bis sie die Form haben, in der ich sie haben will.“ Es könne zwar passieren, dass die Initialzündung für ein Lied eine eigene Erfahrung sei, doch am Ende komme trotzdem etwas anderes heraus. „Ich spiele auch gerne mit Metaphorik“, sagt er. Dabei bedient er sich häufig der griechischen Mythologie.

„Jeder, der eine Stimme hat, kann auch singen“

Seine Leidenschaft hat Albersmann dazu veranlasst, neben dem Lehramt auch ein Fernstudium für Gesangspädagogik aufzunehmen. Im Zuge dessen gibt er Gesangsunterricht nach der „complete vocal technique“ in seinem WG-Zimmer in Obertshausen. „Jeder, der eine Stimme hat, kann auch singen“, ist der 28-Jährige überzeugt. Das habe er am eigenen Leib erfahren. „Wenn ich so an meine ersten Songs mit 16 zurückdenke – oh je“, sagt er lachend. „Singen können“ ist oft eine psychische Sache: Manche überschätzen sich, andere unterschätzen das eigene Talent. „Und dafür gibt es Gesangscoaches: Wir sagen, was du kannst und wie du es machst“, beschreibt Albersmann. Ob Rockröhre oder Opernsängerin, die Techniken seien auf alles anwendbar.

Bis der Musiker fertig ausgebildet ist, dauert es noch rund zwei Jahre. In dieser Zeit gibt er bereits als „Trainee“ Unterricht, um selbst Erfahrung zu sammeln. Aus diesem Grund ist der 28-Jährige gerade auf der Suche nach geeigneten Räumen für den Unterricht in Frankfurt oder Offenbach. „Irgendwann kommt auch mal das WG-Zimmer an seine Grenzen“, meint er. „Hausbesuche“ mache er auf Wunsch auch. Wer selbst mit dem Gedanken spielt, Gesangsunterricht zu nehmen, kann sich bei dem Coach per Mail an frank.albersmann@gmail.com melden.

Der Musiker steht wieder am 3. Januar im Mühlheimer Schanz auf der Bühne.

VON LISA SCHMEDEMANN