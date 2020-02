Hausbesuch bei CDU-Bürgermeisterkandidat Manfred Schmutzer

Groß, orange und wirklich bequem – die Couch nimmt im Wohnzimmer von Familie Schmutzer eine zentrale Rolle ein, ist Treffpunkt, Diskussionsort und Ruhepol zugleich.

Obertshausen – Letzteres zumindest so lange, wie die beiden tierischen Mitbewohner der Schmutzers, Golden Retriever Paul und Mischlingshündin Kaya es sich nicht auf dem Schoß von Hausherr Manfred gemütlich machen wollen.

Doch das ist aktuell ohnehin nicht sehr oft drin, wie seine beiden Konkurrenten ist der CDU-Bürgermeisterkandidat derzeit meist im Ort unterwegs, besucht Feste, Veranstaltungen, Vereine und Geschäftsleute. Meist mit dabei ist Ehefrau Anja, die sich vor allem ums Organisatorische kümmert, Termine und die vielen Helfer koordiniert, die wiederum Briefe verteilen und sich an den Wahlständen der Christdemokraten engagieren.

Ein paar Monate habe es im vergangenen Jahr schon gedauert, bis er sich entschieden hatte, tatsächlich zu kandidieren, erzählt Manfred Schmutzer, dem dabei vor allem die Unterstützung seiner Familie wichtig war. „Wir haben uns lange darüber unterhalten“, erinnert sich Anja Schmutzer. Schließlich sind Termine und Verpflichtungen als Stadtoberhaupt selten gut mit dem Wunsch nach viel Freizeit oder einem ruhigen Wochenende mit der Familie vereinbar.

Dagegen hatten weder Ehefrau Anja noch Tochter Sarah etwas. Ganz im Gegenteil: „Ich finde, das passt sehr gut zu ihm“, sagt die 19-Jährige. So ganz überraschend kam es für sie auch nicht. Schon vorher habe der ein oder andere angerufen, der sonst nicht anrufe. „Da habe ich mir das schon irgendwie gedacht“, sagt sie und schmunzelt.

Seit Sommer gibt es bei Schmutzers nun immer etwas zu tun, wird die heimische Couch nach Feierabend für Manfred Schmutzer nicht selten zur Wahlkampfzentrale. „Es gibt so viele Dinge, von denen man am Anfang denkt, das geht schon; und dann wird es am Ende doch eng“, berichtet er. „Und dann sitzt man bei einem lang geplanten Kurztrip mit der Tochter nach London abends im Hotelzimmer und bespricht telefonisch die letzten Einzelheiten für den Druck des Wahlprogramms“, erzählt er und schmunzelt. „Das Programm ist die Essenz der Themen aus vielen Gesprächen mit Bürgern, Vereinen und Gewerbetreibenden in den vergangenen Monaten“, erläutert er.

Vor allem auf das Zuhören komme es an, ist Schmutzer überzeugt. Erfahrung und vor allem Freude daran, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, hat der CDU-Kandidat vornehmlich während seines Werdegangs beim Bistum Mainz gesammelt. Dessen erste Station hat ihn als jungen Kaplan bereits in die Gemeinde St. Thomas Morus nach Obertshausen geführt. Als Pfarrer in der Nachbarstadt Heusenstamm habe er zudem viel mit Verwaltung und Personalführung, auch im Kita-Bereich zu tun gehabt. „Wichtig ist, auf die Menschen zuzugehen.“

Und auch in seinem späteren Beruf als Versicherungskaufmann seien Gespräche und Vertrauen die Basis. „Ich muss erst mal zuhören, um zu erfahren, was mein Gegenüber braucht. „Und dazu gehört auch die Ehrlichkeit, ihm zu sagen, wenn mal etwas unnötig ist, auch wenn das vielleicht für das eigene Geschäft heißt, mal auf einen Abschluss zu verzichten.“

Wichtig sind Manfred Schmutzer auch die Vereine der Stadt, die er im Fall seiner Wahl weiter unterstützen möchte. In drei davon ist er Mitglied, hat sich in den vergangenen Jahren aktiv engagiert. „Ich habe bei meiner Vorstellung schon gesagt, ich bin nicht in vielen Vereinen, weil ich nicht nur Zählmitglied sein, sondern mich immer auch aktiv einbringen möchte“, erläutert er. Den Klubs komme heute mehr denn je eine zentrale Rolle für das gesellschaftliche Leben in der Stadt zu, ist er überzeugt. „In Vereinen kommen Menschen zusammen, erleben und schaffen Gemeinsames.“ Damit bildeten sie gerade für Zugezogene eine gute Möglichkeit, in ihrer neuen Heimat soziale Kontakte zu knüpfen.

Doch nun ruft erst mal der nächste Abendtermin. Und danach? Vielleicht noch ein paar Seiten lesen auf der Couch, hofft Schmutzer. Krimis sind dabei sein Favorit, erzählt er. Wobei die zeitliche Doppelbelastung aus Wahlkampf und Berufsalltag derzeit jedoch das ein ums andere Mal dafür sorgt, dass aus der Suche nach dem Mörder eine Reise ins Traumland wird.

VON THOMAS HOLZAMER