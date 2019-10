Hausener Sportschütze Florian Peter stellt neuen Rekord auf

Obertshausen – Ein Hausener schießt sich an die Spitze: Der 19-jährige Florian Peter hat mindestens ein sicheres Auge und eine ruhige Hand.

Er trifft deutlich besser als all die berühmten TV-Kommissare. In Bologna stellte das Talent an der Sportpistole aus dem Schützenverein Klein-Welzheim sogar einen Weltrekord ein.

Das gelang ihm mit einem Ergebnis von 589 Ringen. Damit verbesserte Florian Peter den 2007 aufgestellten deutschen Rekord in der Disziplin „Schnellfeuer Junioren“. Diesen hatte sein Sportkamerad aus der Nationalmannschaft Christian Reitz aufgestellt. In der Mannschaft dominierte Peter gleich am ersten Wettkampftag in der Hauptdisziplin.

Obertshausen: In Bologna zum Weltrekord

Bereits nach dem ersten Durchgang führte er mit 296 Ringen das Feld an, mit Stefan Max Holl zog er mit 589 und 574 Ringen in das Finale. Christoph Lutz trug mit 563 Ringen zum Mannschaftsergebnis (1726 Ringe) bei – zwölf Ringe Vorsprung vor Russland reichten für Mannschaftsgold.

Mit der Sportpistole sah es nach dem Präzisionsteil in Bologna nicht besonders gut aus. Die Mannschaft lag auf Platz sechs, doch schließlich schafften Florian Peter und seine Kameraden noch knapp Mannschaftssilber, der Hausener sicherte sich mit 580 Ringen auch in der Einzelwertung Silber. Mit der Standardpistole holte er mit 567 Ringen Bronze. Dem Trio fehlten am Ende acht Ringe für Platz drei.

Im neuen Teamwettbewerb „Standardpistole Mixed“ trat Florian Peter mit Vanessa Seeger aus Niedersachsen an. Das Duo bewies bis zum Ende Nervenstärke und dominierte den Wettkampf von Beginn an. Dies wurde am Ende mit der Goldmedaille von den italienischen Gastgebern belohnt. Damit steht der 19-Jährige auch in dieser Disziplin an der Spitze.

Florian Peter ist auf dem Schießstand im Bürgerhaus Klein-Welzheim zu Hause. Mehrmals pro Woche trainiert er mehrere Stunden, vor Wettkämpfen noch intensiver. Am Flughafen absolviert er eine Ausbildung zum Bauzeichner, die Fraport AG unterstützt ihn und stellt ihn vor den großen Turnieren frei, berichtet er. Der Sport führte den jungen Mann kreuz und quer durch Europa und sogar bis nach Südkorea.

Obertshausen: Eine Eintrittskarte in die Nationalmannschaft

Weil 2020 ein olympisches Jahr ist, findet die Weltmeisterschaft der Schützen allein mit Junioren statt, erläutert Peter. Für ihn bedeutet ein gutes Abschneiden die Eintrittskarte in die Nationalmannschaft. Derzeit schießt er in der zweiten Bundesliga. Der junge Schütze zeigt sein Sportgerät: Der Griff seiner 2000 Euro teuren Waffe wird immer wieder neu mit Plaste an seine Hand angepasst.

Florian Peter hat wie viele Jungen mit Fußball begonnen. Irgendwann wollte er nicht mehr sonntags „früh aufstehen und im Regen stehen“, verrät er. Und, „als Torwart ist man nicht immer der Held“. Zum Schießsport kam er durch seine Familie und „weil ich mich nicht gut konzentrieren konnte“, erklärt er selbst. Die auch für Sportschützen nötige Fitness gewinnt er im Kraft- und Ausdauersport, mit Tauchen beim Unterwasser-Sportclub Obertshausen (USCO). Daneben nutzt er Taekwondo als mentales Training.

VON MICHAEL PROCHNOW