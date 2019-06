Jil Herold macht aus ihrer Reiselust ein Start-up-Unternehmen 

Ob Asien, Afrika oder Australien – wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, sagt der Volksmund. Und wenn er dazu gleich zwei Jahre lang quer über den Globus unterwegs war, wie Jil Herold, gibt es besonders viele Eindrücke und Erfahrungen zu teilen.

Obertshausen – Das will die 23-jährige Obertshausenerin nun tun und hat kurzerhand ein eigenes Start-up gegründet. Mit „Worldcatcher“ will sie all jenen jungen Menschen eine Alternative bieten, die nach dem Schul- oder Uni-Abschluss als Rucksacktouristen oder per „Work & Travel“ ferne Länder und Kulturen kennenlernen möchten und sich dabei die meist kostspielige Organisation durch eine der vielen Agenturen auf dem Markt nicht leisten können oder wollen.

„Mein Freund Lars und ich haben unsere Reise komplett selbst geplant und dazu unendlich viele Blogs und Reiseberichte gelesen“, erinnert sich Jil Herold. Bei ihrer Vorbereitung haben beide zwar Erfahrungsberichte junger Reisender gefunden, die erwähnten jedoch kaum schlechte Erfahrungen oder sprachen gar Warnungen aus – etwa über Fallstricke rund um das Thema „Work & Travel“ im wohl liebsten Land deutscher Rucksacktouristen – Australien. „Klar, niemand erzählt natürlich gerne, wenn er sich vor Ort hat abzocken lassen, oder es nicht geschafft hat, einen Job zu finden“, sagt die 23-Jährige. Dabei gebe es viele, denen es ähnlich gehe und die deswegen gar ihre Reise abbrechen müssen. Einige würden auch Opfer einer gerade bei Farmern beliebten Masche: „Auf einer Farm musste ich für zwei Euro die Stunde Chillies ernten, stundenlang und in der prallen Sonne“, erzählt sie. „Für den Job mussten wir einen ,Bond’ ähnlich einer Kaution hinterlegen, wer Pause gemacht hat, oder nicht mehr konnte, war dieses Geld los.“ Vielen, die sie auf ihrer Reise kennengelernt haben, sei es ähnlich ergangen.

+ Unterwegs in Asien und Australien: Ins Outback ging es mit dem gekauften Auto. © p

Gleiches gelte auch für das Mieten einer Wohnung. „Wir waren eigentlich die ganze Zeit als Backpacker unterwegs, außer in Australien wo wir auch ein paar Monate in Sydney gelebt und gearbeitet haben, um wieder etwas Geld anzusparen. Das Problem: „Viele Vermieter weigern sich am Ende unter teils fadenscheinigen Argumenten, einem die Kaution zurückzuzahlen“, warnt sie. In der Regel gehe diese Masche auf, fehlen den jungen Leuten in der Fremde doch die Kenntnis über das dortige Recht oder schlichtweg Zeit und Geld, dieses notfalls gerichtlich einzufordern.

So kam Jil und Lars die Idee, ihr Wissen und ihre Erfahrungen für andere festzuhalten. „Wir waren mehrere Wochen mit einem gekauften Auto im Outback unterwegs, da hat man viel Zeit zum Nachdenken“, erinnert sie sich und schmunzelt. Aus der Schnapsidee reifte in den darauffolgenden Wochen und Monaten die Idee für „Worldcatcher“.

Und schon einen Tag nach ihrer Rückkehr vergangenen November machte sich Jil an die Arbeit. Das Konzept: Wer einen Auslandsaufenthalt plant, kann auf der Internetseite des Start-ups eigens auf das jeweilige Land zugeschnittene Box-Sets ordern. Diese enthalten unter anderem nützliche Produkte für die Reise, die alle aus fairer Herstellung in jenen Ländern stammen, die die beiden Obertshausener bereist haben. Vor allem jedoch verschiedene Ratgeber-Magazine, die Individualtouristen, neben einem Einblick in die Kultur des jeweiligen Landes und Insidertipps für lohnende Ziele, einen guten Überblick über die notwendigen Dinge geben, die es vor der Abfahrt zu organisieren und zu beachten gilt. „Mir war dabei vor allem wichtig, neben all den schönen Erlebnissen, die wir hatten, auch auf die Dinge einzugehen, die man in der Euphorie gerne vergisst, oder ignoriert“, beschreibt sie.

+ Freude hat Jil Herold (links) und Lars Holzhacker der Kontakt mit den Einheimischen bereitet. © p

Alle Texte hat die junge Gründerin selbst geschrieben. Und auch die unzähligen Bilder stammen ausschließlich von der eigenen Reise. Die führte die beiden nach jahrelangem Sparen übrigens in insgesamt 19 Länder. Dabei tauchten die 23- und der 24-Jährige mit weißen Haien, lebten in einem Dschungeldorf, wanderten über Berge und Gletscher, trafen einen Schamanen sowie den Präsidenten der neuseeländischen Siedlung Whangamomona. Und legten nebenbei 116 521 Kilometer mit verschiedenen Verkehrsmitteln vom Flugzeug bis zur Kutsche zurück. „Alles ohne eine teure Organisation oder Hilfe aus Deutschland“, ist Jil Herold stolz. Zu lesen gibt es viele der Erlebnisse in den Magazinen. Zum Start am kommenden Montag sind zunächst die Pakete für Australien, Neuseeland und Kanada bestellbar. Alle zwei Monate, so der Plan, soll dann ein weiteres Land hinzukommen.

Finanziert hat Jil Herold, die zuvor in einer Eventagentur gearbeitet hat, ihr eigenes Unternehmen übrigens ebenso wie die Reise aus eigener Kraft. „Unterstützung gab es dafür von vielen Bekannten, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben“, freut sich die junge Gründerin. Backpacker helfen sich eben.

VON THOMAS HOLZAMER