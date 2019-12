Ex-Anwalt aus Obertshausen vor Gericht

Vor dem Schöffengericht in Offenbach hat sich ein ehemaliger Rechtsanwalt aus Obertshausen verantworten müssen. (Symbolbild)

Vor dem Schöffengericht in Offenbach hat sich ein ehemaliger Rechtsanwalt aus Obertshausen verantworten müssen. Dieser agierte weiter in seinem Beruf, obwohl ihm die Rechtsanwaltskammer die Zulassung entzogen hatte.

Obertshausen – Es dauert, bis Staatsanwältin Sylvia Erdelt die einzelnen Mandate aufzählt, die der 61-Jährige ohne Lizenz gegenüber Behörden und Versicherungen bearbeitet hatte. Der Angeklagte erzählt, wie er 2008 seine Kanzlei von Rodgau nach Obertshausen (Kreis Offenbach) verlegte. Anfangs sei es gut gelaufen. Dann addierten sich die Hiobsbotschaften. Eine Steuerprüfung habe zu einer satten fünfstelligen Forderung geführt. Dann habe er zwei mittelständische Unternehmen als Mandanten verloren, die er arbeitsrechtlich beraten hatte: „Das eine ging in Konkurs, das andere übernahm ein Konzern.“

Er habe an der einen Stelle ein finanzielles Loch gestopft, das an anderer neu entstand. Schließlich habe er die beiden Sekretärinnen entlassen und ein billigeres Büro gemietet. Die Kostenreduktion reichte offensichtlich nicht, sonst hätte der Mann nicht zuvor schon zwei Geld- und eine Bewährungsstrafe wegen der Veruntreuung von Mandantengeldern gesammelt.

Im Rückblick wertet der Angeklagte es als großen Fehler, sich nicht offenbart zu haben. Erst im Frühjahr 2018, kurz bevor er endlich seinen Büroraum habe kündigen können, habe er seiner Frau, den erwachsenen Kindern und engen Freunden reinen Wein eingeschenkt.

Schon im August 2017 hatte er seine Zulassung verloren. „Die Rechtsanwaltskammer hatte keinen Ermessensspielraum“, blickt der Mann zurück, „ich hatte Zwangsvollstreckungen“. Er habe die Kanzlei dann quasi auslaufen lassen wollen, solange sein Mietvertrag noch lief.

In der Zwischenzeit ließ er Rechtsschutzversicherungen überweisen, handelte für verschiedene Mandanten Vergleiche aus, vertrat Forderungen und leitete einmal ein von einer Versicherung gezahltes Schmerzensgeld in Höhe von 500 Euro an seine Mandantin nicht weiter. Ebenso verhielt es sich mit den Gerichtsvollzieherkosten einer GmbH. Die ließ er sich vorstrecken, um sie zu behalten.

Der 61-Jährige erzählt auf Nachfrage von Richter Manfred Beck, wie er nach der Kündigung der Großkunden lange gehofft hatte, es werde sich alles wieder richten. Mit der Zeit sei er in einen Strudel geraten, habe Tage in der Kanzlei nur vor sich hingestarrt, keine Post geöffnet und sei nicht ans Telefon gegangen. Damals habe er sich selbst erzählt, seine Frau mit der Lage nicht belasten zu wollen. Heute wisse er, „ich wollte nicht zugeben, dass die Sache in die Hose ging“. Er habe jedoch alles daran gesetzt, seinen Mandanten nicht zu schaden. Mittlerweile seien alle unterschlagenen Gelder bezahlt.

Das Urteil: 20 Monate Gefängnis, ausgesetzt zur Bewährung, plus 250 Arbeitsstunden.

Staatsanwältin Sylvia Erdelt plädiert auf zwei Jahre Gefängnishaft, „haarscharf noch einmal zur Bewährung ausgesetzt“. Zwar habe der Angeklagte die vorangegangene Bewährungsstrafe nicht als Warnung verstanden, die vollständig eingeräumte Tat liege aber schon wieder eineinhalb Jahre zurück. Außerdem habe der Angeklagte einen einsichtigen und reuigen Eindruck hinterlassen. Der Beschuldigte solle außerdem 2000 Euro an eine gemeinnützige Organisation überweisen. Der Bewährungszeitraum soll über vier Jahre gehen.

Rechtsanwalt Robert Schmelzer ist mit dem Zeitraum einverstanden, zwei Jahre Haft auf Bewährung halte er aber für übertrieben. „Ein Jahr reicht.“ Letztlich habe die Tat keinen Schaden hinterlassen. Der Angeklagte habe sich der Realität nicht mehr stellen, sein berufliches Scheitern vertuschen wollen. Schmelzer beantragt außerdem einen Bewährungshelfer, „hätte er das letzte Mal einen bekommen, wäre das nicht passiert“.

Der Vorsitzende Manfred Beck sieht das ähnlich. Das Schöffengericht verhängt zu den 20 Monaten auf Bewährung samt Bewährungshelfer noch 250 Stunden gemeinnützige Arbeit. Beck sieht keine Wiederholungsgefahr: „Ihre Schilderungen, wie sie in einen Tunnel der Depression gerieten, wirken glaubwürdig.“ Das Urteil ist rechtskräftig.

VON STEFAN MANGOLD

