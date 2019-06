Ausweise künftig nur noch in Obertshausen

Aus zwei mach eins: Die bisherigen zwei Standorte der Einwohnermelde-Passämter der Stadt Obertshausen gehören der Vergangenheit an. Ab sofort sind die beiden Stellen im Rathaus in der Beethovenstraße 2 vereint.

Obertshausen –Dort kümmern sich die sechs Mitarbeiterinnen um Pass, Ausweis und Co. Die Bürger haben damit nun einen festen Anlaufpunkt in der Verwaltung – unabhängig vom Stadtteil, in dem sie wohnen.

Die Zusammenlegung der beiden Einwohnermelde-Passämter hat gleich mehrere Vorteile und soll künftig mehr Komfort bieten. In jüngster Zeit hatte die tageweise oder wochenweise Schließung für Unmut gesorgt. Gelegentlich machten es Urlaube und Krankheiten erforderlich, den Service der Stadtverwaltung übergangsweise nur an einem Standort anzubieten. Die Folge waren verlängerte Wartezeiten und doppelte Wege zum Rathaus. Mit der neuen Bündelung der Mitarbeiter-Kräfte am Rathaus Beethovenstraße soll diesem Zustand entgegengewirkt werden. Ab sofort könnten alle „zeitmäßig kurzen Dienstleistungen“, wie Erster Stadtrat Michael Möser mitteilt, an einem Standort erledigt werden. „Im Rathaus an der Beethovenstraße gibt es beispielsweise Theaterkarten, dort können sich Interessierte für Musik- und Volkshochschule anmelden, sich bei der Servicestelle Besser Älter Werden beraten lassen oder eben auch den Personalausweis beantragen. Mit der Zusammenlegung der beiden Einwohnermelde-Passämter ist an der Beethovenstraße sozusagen eine Art Service-Rathaus entstanden.“

Neu eingerichtet wurde ein Bereich für die Wartenden. Bei der Anmeldung können Bürger schon den Grund ihres Besuchs beim Einwohnermelde-Passamt nennen. Die Mitarbeiterin vor Ort kontrolliert dann bereits in einer Schnellsichtung, ob alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, zum Beispiel, ob das erforderliche biometrische Passbild für den Ausweis vorliegt. „Dieser Service kann dann ab sofort auch telefonisch unter z 06104 7033999 genutzt werden“, erläutert die Leiterin des Fachbereichs Bürger, Ordnung und Verkehr, Cornelia Knoke. Für Wartende gibt es ab sofort eine Nummer. Ziel ist es, auch ein Anmeldesystem zu implementieren, um künftig weitere Prozesse noch besser bedienen zu können und Wartezeiten weiter zu reduzieren. Durch die Umstrukturierung konnten nun die Büroeinheiten verkleinert werden, dies komme allen entgegen. „So können wir die Arbeitsabläufe flexibler gestalten und an die entsprechende Situation anpassen“, sagt Cornelia Knoke.

Im Einwohnermelde-Passamt geht es nicht nur um Personal- oder Kinderausweis und Reisepass. Auch für An- und Ummeldungen sind die städtischen Mitarbeiterinnen zuständig. Der Fischereischein kann ebenfalls vor Ort beantragt werden. Das Team im Einwohnermelde-Passamt ist Ansprechpartner für die Umschreibung der Kfz-Zulassungsbescheinigung – zum Beispiel bei Umzug – oder für die Beantragung der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister.

Interessierte können vor Ort ein polizeiliches Führungszeugnis, Aufenthalts-Meldebescheinigungen oder den Untersuchungsberechtigungsschein (für Auszubildende unter 18 Jahren) anfordern. Außerdem kann bei berechtigten Gründen eine Auskunftssperre beantragt werden. Auch für die Einrichtung von Übermittlungssperren wie bei Jubiläen sind die Mitarbeiterinnen in der Beethovenstraße 2 zuständig. Weiter können dort Briefwahlunterlagen beantragt sowie kleinere Fundsachen (keine Fahrräder) abgegeben werden. Wie im Rathaus an der Schubertstraße gibt es im Verwaltungsgebäude an der Beethovenstraße auch Gelbe Säcke und Windelsäcke.

„Am gemeinsamen Standort für das Einwohnermelde-Passamt wollen wir den Obertshausenern nun noch mehr Service bieten“, sagt Bürgermeister Roger Winter. „An einem Ort kann viel erledigt werden. Unnötige Wartezeiten entfallen und so verbessert sich die Arbeit für die Mitarbeiterinnen und die Situation für die Bürgerinnen und Bürger.“

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich Mittwoch von 15 bis 18.30 Uhr. Das Einwohnermelde-Passamt ist künftig zentral unter z 06104 7033999 zu erreichen. (eps)