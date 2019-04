Bauwagen macht Kinder- und Jugendförderung mobil

Sportgeräte, Spiele und Bastelmaterial: Sie sind schon prall gefüllt, die großen Regale in der kleinen Kammer. „Das ist unser Lagerraum“, sagt Fachbereichsleiter Kai Hennig und deutet durch die Tür im vorderen Bereich des kornblumenblauen Bauwagens.

Obertshausen – Gemeinsam mit seinem Kollegen Oliver Spahn ist der Chef der städtischen Kinder- und Jugendförderung gerade dabei, ein wenig Ordnung in deren neues Schmuckstück zu bringen – und das bewusst, während dieser bereits im Einsatz ist. Denn in dieser Woche ist der neue Bauwagen der Jugendförderung bereits an der Mehrzweckhalle der Joseph-von-Eichendorff-Schule im Einsatz. Dort findet aktuell der einwöchige Ferienzirkus statt, bei dem sich der Nachwuchs auf die große Abschlussvorstellung am kommenden Samstag vorbereitet.

„Das ist eine gute Gelegenheit für uns, im laufenden Betrieb zu sehen, wo alles seinen perfekten Platz haben wird“, erläutert Hennig. Denn, was häufig benötigt wird, sollte schließlich auch stets griffbereit sein und nicht hinter vielen anderen Kisten verborgen gelagert werden. Funktional muss es sein, was auch für das größere der beiden Abteile des Bauwagens gilt. Das wird zugleich Büro, Bastel- und Aufenthaltsraum sowie willkommene Zuflucht, wenn es bei einer der Outdoorveranstaltungen der Kinder- und Jugendförderung mal regnet.

Während das kleine Lager nebenan bereits gut gefüllt ist, gibt es auf dieser Seite der Trennwand noch viel Platz für Kreativität. Möbliert ist das „mobile Jugendzentrum“ bisher nämlich nur mit einem Tisch und Sitzbänken, um das übrige Inventar kümmert sich das Team um Hennig wann immer Zeit ist.

So wie in diesem Augenblick, bis zur Mittagspause um 12 Uhr trainieren die rund 90 Schützlinge in den einzelnen Workshops in und vor der Mehrzweckhalle ihre Zirkusnummern. Zwei Stunden Zeit für Hennig und Spahn, um wieder etwas zu verstauen und auch gleich ein paar Haken an die Wand zu schrauben. „Und hier soll dann später noch ein Kühlschrank und ein kleiner Tresen hinkommen“, deutet der Fachdienstleiter auf eine noch leere Ecke des Raums.

Über das neue mobile Zuhause freut sich das Team sehr. Dessen kleinerer Vorgänger wird inzwischen vom Waldkindergarten der Awo genutzt. Der neue Wagen sei perfekt an die Bedürfnisse der Kinder- und Jugendförderung zugeschnitten, erläutert Hennig. Neben dem zusätzlichen Lagerraum und Außensteckdosen hat der Bauwagen statt der sonst üblichen Maul- eine Kugelkopfkupplung für Pkw bekommen. Die sorgt zusammen mit einer Zulassung dafür, dass der Anhänger vom Bus der Jugendförderung gezogen werden kann. „So müssen nicht immer die armen Kollegen vom Bauhof den Hänger für uns durch die Gegend fahren“, erläutert Hennig.

„Mit dem Wagen wollen wir bald auch auf Tour zu den Schulen und Spielplätzen gehen“, kündigt er an. Die soll das blaue und mit den Silhouetten spielender Kinder verzierte Gefährt beim Nachwuchs bekannter machen. Zu sehen ist das „mobile Jugendzentrum“ übrigens auch beim Europasfest am Bürgerhaus am 5. Mai, wo das Team um Kai Hennig dafür sorgt, dass es den jüngeren Besuchern garantiert nicht langweilig wird.

