Ein Paar streitet sich immer wieder, sogar die Polizei muss einschreiten. Dem Gericht bleibt bei der Urteilsverkündung gar keine Wahl.

Obertshausen – Mit der Einstellung des Verfahrens endete nun der Prozess wegen Raubes gegen einen zur Tatzeit in Obertshausen lebenden Mann vor dem Schöffengericht in Offenbach.

Dazu führte vor allem ein sich verschärfendes Problem der Justiz: Bis es zur Verhandlung kommt, können sich Zeugen nicht mehr erinnern. Was dereinst geschah, lässt sich so nicht mehr aufdröseln.

Als die angeblichen Taten passierten, die Staatsanwalt Alexander Betz dem Angeklagten vorwirft, waren Darmstadt und Ingolstadt gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Am 29. Juli 2015 soll der Angeklagte seiner damaligen Freundin in Obertshausen einmal unter Drohungen die Wohnungsschlüssel weggenommen, sich ein paar Tage später auf sie geworfen und ihr Handy geklaut haben.

Beziehungsstreit ruft Polizei auf den Plan

Der Angeklagte erklärt, er habe damals mit der Frau für ein paar Monate zusammengelebt. Zeitweise habe man sich als verlobt verstanden. Alle paar Tage habe die Verlobte „wegen jedem Scheiß“ die Polizei gerufen. Die Beamten hätten mit der Zeit ihren Unmut geäußert, „denen wurde das auch langweilig“. Den Polizisten gegenüber habe die Frau etwa einmal geäußert, der Mann halte sich illegal in der Wohnung auf, sie zeigte ihn darauf wegen Hausfriedensbruch an. Dem Vorwurf habe er durch Vorlage des Untermietvertrags die Grundlage entzogen, „den hatten wir beide unterschrieben“.

Als Grund für das Verhalten der damaligen Freundin diagnostiziert der 40-Jährige: „Die hat einen Schuss.“ Nach einem halben Jahr sei er dann ausgezogen. Danach habe sie ihn jedoch mit diversen Nachrichten gestalkt, zuletzt im Januar. „Ich reagiere nicht“. Richter Manfred Beck fragt, was an den Anschuldigungen dran sei: „Absolut nichts“.

Frau ging zur Psychotherapie

Pflichtverteidiger Volkmar Biehl fragt seinen Mandanten, ob er etwas von der Psychotherapie der Frau gewusst habe. „Nicht mehr, als dass sie einmal pro Woche zur Psychologin ging“. Ob es sich um ein sadomasochistisches Verhältnis mit der ehemaligen Freundin gehandelt habe, will Biehl noch wissen. „Ja, kann man so sagen“. Nach Aktenlage hatte es die Polizei während der vielen Besuche bei dem Paar nicht immer leicht, dessen Aussagen zu strukturieren.

Während der Richter zur Tür geht, um die mutmaßlich Geschädigte als Zeugin hereinzubitten, formuliert er eine Ahnung, die sich bestätigen wird, „die wird nicht da sein“. Eine andere Zeugin berichtet, sie habe im August 2015 im Waldpark Obertshausen die Geschädigte um Hilfe schreien hören, die dann auf sie zugelaufen sei. Ein schwarzhaariger Mann ohne Bart habe sie umgestoßen und ihr Handy an sich genommen. Den Angeklagten könne sie nicht identifizieren. Der wirft ein: „Erst seit vier Wochen lasse ich mir wieder die Haare wachsen.“ Über Jahre habe er sich nur mit Glatze gezeigt.

Paar streitet sich immer wieder: Wo ist die Frau?

Richter Beck zitiert eine Polizeiaussage der Geschädigten im Vorfeld des Prozesses. Sie hatte erklärt, ihr Ex-Freund habe ihr das Handy damals wieder gegeben. Damit, führt Beck aus, entfalle eine mögliche Verurteilung wegen Raub in dem Fall. Ein männlicher Zeuge erinnert sich, er habe die Frau auf dem Egerländer Platz um Hilfe rufen hören, weil ihr jemand den Schlüssel abgenommen hätte. Doch weder habe er den Tathergang beobachtet, noch erkenne er den Angeklagten wieder.

Beck schlägt schließlich vor, das Verfahren einzustellen. Ein entsprechender Paragraf der Strafprozessordnung sagt, die Bedingung dafür sei, dass der Angeklagte in einer anderen Angelegenheit noch eine härtere Strafe zu erwarten hat oder ein Urteil bereits fiel, dass „zur Einwirkung auf den Täter und zur Verteidigung der Rechtsordnung ausreichend erscheint“. Das gilt sogar, wenn das Urteil zurückliegt. 2014 bekam der Angeklagte wegen Raub zwei Jahre Haft auf Bewährung.

Weil sich auch Staatsanwalt Betz von einer weiteren Vorladung der Geschädigten nichts verspricht, stellt er den Antrag auf Einstellung. Der Angeklagte stimmt zu.

Von Stefan Mangold

