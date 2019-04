Eis-Mia ist der neue Star am Hausener Marktplatz, direkt gegenüber dem neuen Dönerladen eröffnete Duvnjak mit seiner Frau Tina eine Eisdiele.

Obertshausen – Vanille ist auch bei Eis-Mia der Renner. Darum gibt’s von der beliebtesten Eissorte gleich zwei Container an der Theke. Auch Schokolade und Stracciatella laufen gut, Snickers und Nutella sind die Hits für Kids, oder Engelblau – mit Kaugummi-Geschmack, sagt Petar Duvnjak.

Das Geschäft trägt den Namen der zweieinhalbjährigen Tochter der Duvnjaks. Und so ist auch der lichtdurchflutete Raum ausgestattet, fröhlich bunt, mit knallgrünen Stühlen. Die laden auch vor der breiten Schiebetür zum Verweilen in der Frühlingssonne ein.

Die kühle, süße Leckerei kommt aus Raunheim, verrät der Eismann, von einem deutsch-italienischen Hersteller. Die Zutaten kommen aus der Region, betont Petar Duvnjak. Er selbst auch, führte er doch bereits ein Café im Heusenstammer Kanthaus. Geboren aber ist der Gastronom in der Nähe von Tomislavgrad in der Herzegowina. In Split genoss er seine Ausbildung zum Hotel- und Restaurantfachmann in verschiedenen Gaststätten und Beherbergungsbetrieben. Bereits 2002 schnupperte er ins Bürgerhaus-Restaurant in Hausen, das sein Onkel führt. 2006 verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach Hessen und erweiterte seine Ausbildung. In seiner neuen Heimat fand er obendrein seine Ehefrau Tina, die im Herzen Obertshausens aufgewachsen ist.

2011 übernahmen beide den Eisladen in Heusenstamm. Duvnjaks engagierten sich für Kindergärten und Vereine, luden immer wieder Gruppen zum Eis-Genuss ein. Weil dieses Geschäft jedoch saisonabhängig ist, arbeitete Petar vormittags immer wieder bei Lederwaren Picard. 2016 kaufte die Familie das Haus in der Hausener Mitte mit dem Vorbau, in dem das Ehepaar Sattler über Jahrzehnte einen Kiosk führte.

Neben Fahrkarten für den Bus gab’s dort früher auch schon mal Eis, erinnert sich Monika Frank vom katholischen Kindergarten St. Josef. An der gläsernen Auslage drücken sich schon wieder ein paar Knirpse die Nasen platt. Petar Duvnjak muss nicht lange fragen, welche Sorte sie mögen: Schoko! Die Eltern indes plagt die Qual der Wahl zwischen 28 Geschmacksrichtungen.

Insgesamt bietet Eis-Mia 90 Variationen an, die wechselweise zubereitet werden. Dazu zählen auch neuere Kreationen wie Cookie, Cappuccino, Joghurt-Granatapfel und dunkle Schokolade. Aus der Küche der Inhaber stammen das hausgemachte Tiramisu, die Torta della nonna – die Oma-Torte –, Schwarzwälder und Waldbeere sowie Schaumrollen nach kroatischem Rezept. Der Kaffee kommt aus der Rösterei Saqella.

Die Duvnjaks planen – wie schon aus Heusenstamm bekannt – Aktionen für Kitas und Schulen, empfehlen sich als Gastgeber für Kindergeburtstage und sind mit ihrer mobilen Eistheke unterwegs zu Festen und Wettkämpfen. Klar, „ohne Familie geht das nicht“, betont der Vereinsmensch, der schon in Trikots der Teutonia und des Turnvereins kickte. Warum eine Eisdiele? Petar Duvnjak benennt die Vorteile des Geschäfts: „Ich möchte abends für meine Familie da sein.“

VON MICHAEL PROCHNOW