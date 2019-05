Fest des Kreises Offenbach am Bürgerhaus zeigt einmal mehr Vielfalt 

Viele Menschen vergraben ihre Hände in Jackentaschen, so mancher friert. Denn abgesehen von gelegentlich sichtbaren Sonnenstrahlen, hat dieser Sonntag nicht viel mit dem Frühling zu tun. Doch die Gemeinschaft des Europafestes ist stark.

Obertshausen – Das beschwören auch die Ehrengäste in ihren Reden. Kurz sollten die Beiträge sein und die Würste lang, kommentiert ein Gast aus Obertshausens Partnerstadt Meiningen. Daran halten sich auch Gastgeber Landrat Oliver Quilling und andere auf der Bühne vorm Bürgerhaus. Dabei sind ihre Botschaften diesmal hochaktuell, schließlich wird in Europa am Ende des Monats gewählt.

Angesichts dieses „besonderen Datums“ wirbt der Kreis-Chef, sich für den Erhalt von Freiheit, Frieden und Wohlstand zu engagieren: „Europa muss zusammenhalten, nationale Egoismen sind rückwärtsgewandt, wir müssen vereint für Europa einstehen.“ Und Thomas Mann, Abgeordneter in Brüssel und Straßburg, beschwört: „Bei all dem, was uns stinkt, was nicht so gut läuft – Friedensunion, Sicherheit und Solidarität müssen weitergehen“. Das „soziale Europa“ müsse jedoch „noch besser erlebbar“ werden.

Über das „multinationale Zusammenleben“ freut sich Bürgermeister Roger Winter. Es funktioniere in der Region vorbildlich, das Fest in Hausen sei eines der schönsten, auch weil Gäste aus allen Partnerstädten teilnehmen. Stadträtin Laurence Mazeau aus Sainte Geneviève des Bois bekundet, dass der Erlös ihres Essensverkaufs an eine soziale Einrichtung in Obertshausen gestiftet werde.

„Vielfalt und Miteinander sind nicht selbstverständlich“, betont Hüsamettin Eryilmaz, Vorsitzender des Kreis-Ausländerbeirats und ruft auf, gegen Extremismus und Populismus zu stimmen. Auch in den Augen des stellvertretenden Vorsitzenden der örtlichen Vertretung der Migranten, Murat Demir, helfe das Fest, Grenzen zu überwinden.

Und die Landtagsabgeordnete der Grünen, Katy Walther, schwärmt von der Feier im Freien. Sie übe nach rund 30 Jahren eine ganz eigene Dynamik aus. So verabschiedet Quilling ganz offiziell die Kleingärtner und die Line Dancer aus Obertshausen, die aus Personalmangel keine Stände mehr führen können.

Mit kulinarischen Spezialitäten dabei sind der Klub Croatia, der spanische Elternverein, der griechische Kulturverein Megas Alexandros, FC Teutonia und Turnverein Hausen mit deutschen Leckereien, der Freundeskreis Sainte Geneviève, der Türkisch-deutsche Kultur- und Freundschaftsvereins sowie der Deutsch-türkische Kulturverein, der Alevitische Kulturverein Rodgau und die portugiesische Gemeinschaft Santa Marta aus Offenbach.

Schüler der zweijährigen Berufsfachschule zaubern eine blaue Europa-Torte. Die Jugendfeuerwehr bereitete wieder Crêpes und nutzt ein neues Bestellsystem am Band. Warteschlangen vor dem Eiswagen fallen diesmal etwas kürzer aus, dafür parkt das Europe-Direct Relais mit der Europa-Union einen Info-Stand in einem mächtigen Anhänger, die Ausländerbeiräte informieren mit einer Vielzahl von Schriften und die Flüchtlingshilfe stellt ihre Aktivitäten vor.

Ein beachtliches Angebot schaffen die Organisatoren für den Nachwuchs. Zum Auftakt spielte das Duo des Theaters Nedelmann aus Rödermark ein alternatives „Schneewittchen“. Spiele mit Bällen bringt die Kinder- und Jugendförderung mit, Magier Izimagic zauberte in der Manege des Vorplatzes mit vielen Besuchern, die Jugendwehr zeigt eine Schauübung neben zahlreiche Folklore-Vorführungen, moderiert von Semra Kanisicak, der Geschäftsführerin des Kreis-Ausländerbeirats.

VON MICHAEL PROCHNOW