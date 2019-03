Gemeinsames Projekt von Stadt und HHS macht Schüler fit fürs Jobinterview

Feuertaufe für junge Bewerber

+ © Privat „Lampenfieber“ vor der Tür: Berufseinstiegsbegleiterin Wiltrud Dümel-Eze (links) und Projektkoordinatorin Beate Hopf (rechts) beruhigen die Schülerinnen, bevor es zum simulierten Vorstellungsgespräch im Rathaus an der Beethovenstraße geht. © Privat

Nervosität macht sich breit auf dem schmalen Gang im Rathaus Beethovenstraße. „Vorstellungsgespräche. Bitte nicht stören! Sie werden aufgerufen.“ So steht es auf den Schildern, die an drei der Bürotüren hängen. Davor warten die Schüler aus den zwei Hauptschulabschlussklassen 9aH und 9bH. Einer nach dem anderen stellen sie sich an diesem Tag den Fragen der Personaler. Aufgeregt ist angesichts der für alle neuen Situation wohl jeder – daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es sich bei den Bewerbungsgesprächen lediglich um eine Simulation handelt.