Diskussion um Gewerbegebiet in Obertshausen - Grüne scheitern mit „Eilantrag“

Keine zehn Minuten war die Versammlung am Donnerstagabend alt, da musste die Stadtverordnetenvorsteherin Julia Koerlin auch schon unterbrechen. Grund dafür war ein Antrag der Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen, den diese kurzfristig auf die Tagesordnung setzen wollten.

Obertshausen – Per Beschluss, so der Wunsch der Grünen, sollte der Magistrat die 2016 beschlossene Entwicklung eines Gewerbegebietes entlang der A3 zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und dem Rembrücker Weg so lange aussetzen, bis eine Bürgerbefragung zu diesem Thema erfolgt sei. Die Dringlichkeit begründete Grünen-Fraktionsvorsitzender Klaus-Uwe Gerhardt mit der Befürchtung, der Magistrat könne das Vergabeverfahren zur Suche eines Treuhänders für die Entwicklung (wir berichteten) bereits vor der nächsten Stadtverordnetenversammlung starten, sodass der rund drei Jahre alte Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung nicht mehr rückgängig zu machen sei. Unterstützung bekamen die Grünen jedoch lediglich von den Bürgern für Obertshausen (BfO). Sowohl CDU als auch FDP sahen keinen Grund, an dem damals mit breiter Mehrheit getroffenen Beschluss – lediglich die Grünen hatten 2016 gegen das Gewerbegebiet gestimmt – zu rütteln.

Beratungsbedarf bei Sozialdemokraten

Beratungsbedarf – und damit Grund für die Sitzungsunterbrechung – bestand jedoch bei den Sozialdemokraten, die sich letztlich enthielten. Zuvor hatte Bürgermeister Roger Winter auf Nachfrage erläutert, es bestünde durchaus die Möglichkeit, dass das Vergabeverfahren bis zur nächsten Sitzungsrunde im Oktober bereits angelaufen sei. „Wir haben den Beschluss der Stadtverordneten, das Gebiet zu entwickeln, und der verpflichtet den Magistrat, tätig zu werden“, erinnerte der Rathauschef. Das Thema, über das inzwischen Uneinigkeit in der Großen Koalition herrscht, wird die Stadtverordneten nun vermutlich in der kommenden Sitzungsrunde beschäftigen.

Grünes Licht gab es stattdessen für den Vorstoß der BfO, die Möglichkeit einer zusätzlichen Anbindung für das Gewerbegebiet Süd zu prüfen, um die angrenzenden Wohngebiet verkehrsmäßig zu entlasten. Dagegen stimmten lediglich die Grünen. Die Idee einer Anbindung an die Badstraße lehne man ab, da die dazu notwendige Trasse durch ein Waldstück führen würde, in dem die Firma Karl Mayer erst vor Kurzem Bäume als Ausgleich für eine Baumaßnahme am eigenen Standort habe pflanzen müssen, erläuterte Christel Wenzel-Saggel. Zudem sei das Waldstück Teil des Landschaftsschutzgebietes. Das letzteres nicht der Fall sei, betonte Matthias Krug (FDP), „auch wenn sie es noch so oft wiederholen.“

Anbindung an Radschnellweg und Erneuerung der Minigolfanlage?

Verabschiedet wurden zudem die Prüfungen einer möglichen Anbindung Obertshausens an den geplanten Radschnellweg in den Ostkreis (Grüne) sowie der nötigen Kosten für die Erneuerung der städtischen Minigolfanlage (CDU / SPD). Zudem entschieden die Parlamentarier, bei zukünftigen Veranstaltungen der Stadt auf Einweggeschirr aus Plastik zu verzichten.

Einigkeit herrschte beim Thema Kinderbetreuung. So beschlossen die Stadtverordneten den von der FDP eingebrachten Auftrag an den Magistrat, mit dem kommenden Haushaltsentwurf auch einen Bericht sowie einen Katalog mit möglichen Maßnahmen zur Sicherung und dem weitere Ausbau der Kinderbetreuung vorzulegen. Neben der Schaffung zusätzlicher Plätze soll der Magistrat zudem Vorschläge für weitere Maßnahmen zur Ausbildung von Erziehern sowie zu deren Gewinnung und Bindung an die Stadt erarbeiten. Gleichzeitig sollen die dafür notwendigen Finanzmittel in den Haushaltsentwurf für die kommenden zwei Jahre eingeplant werden.

Diskussion über Standort für gemeinsames Rathaus verschoben

Die geplante Beratung über den möglichen Standort für ein gemeinsames Rathaus wurde derweil auf die nächste Runde vertagt, um den Fraktionen Gelegenheit zu geben, sich mit dem Angebot der Cura GmbH zu beschäftigen. Diese hatte, wie berichtet, vorgeschlagen, dafür das ehemalige Verwaltungsgebäude der Ymos AG samt Turm umzuwandeln und der Stadt anzubieten.

