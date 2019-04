Weg frei für Klimamanager

Hessens Kommunen sind aktiv und auch Obertshausen will der entsprechenden Charta beitreten, Klima-Kommune werden. Das haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

Obertshausen – Der Vorteil der kostenlosen Mitgliedschaft für Obertshausen liege im umfangreichen Informations- und Beratungsangebot, das die Stadt mit der Mitgliedschaft nutzen könne, erläuterte Sylvia Hornung (SPD), stellvertretend für die Große Koalition, die den Antrag eingebracht hatte. Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Charta um 20 Prozent erhöhte Fördergelder für Maßnahmen zum Klimaschutz. Zu solchen verpflichten sich die Klima-Kommunen mit dem Beitritt. Kritik für eben jenen Punkt kam dabei von der FDP, die auch gegen die Vorlage stimmte. Die Freidemokraten sehen in der freiwilligen Selbstverpflichtung Kosten auf die Stadtkasse zukommen. Zudem sei man weiterhin der Ansicht, beim Klimaschutz handele es sich um eine Kreisaufgabe.

Darüber hinaus hat das Stadtparlament entschieden, seinen Beschluss zur Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzepts für Obertshausen vom vergangenen Jahr an die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) geänderte Kommunalrichtlinie anzupassen (wir berichteten).

Dafür soll unter anderem zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine zusätzliche Stelle für einen städtischen Klimaschutzmanager geschaffen und besetzt werden – befristet auf 24 Monate. Für diese Zeit wird die Stelle nach den aktuellen Richtlinien aus Landesmitteln gefördert.

Auch dafür gab es von den Freidemokraten Kritik. Die FDP sei der Ansicht, die Stadt solle lieber Geld in einzelne wirkungsvolle Maßnahmen stecken, statt es für ein Papier und eine zusätzliche Stelle auszugeben, erläuterte Fraktionschefin Elke Kunde. Als Beispiel nannte sie den jüngst abgelehnten Vorschlag der Fraktion, die Fenster in den stadteigenen Wohnungen gegen neuere und besser gedämmte auszutauschen. Darüber hinaus frage man sich auch, was ein eigens eingestellter Klimamanager im vergleichsweise kleinen Obertshausen mit einer Vollzeitstelle mache. „Der langweilt sich doch“, war sich Kunde sicher.

Bei allen Klimaanträgen, die die Stadtverordnetenversammlung allein in der jüngeren Vergangenheit verabschiedet habe, sei sicher, dass der neue Kollege viel zu tun haben werde, betonte hingegen Verwaltungschef Roger Winter. „So dicke sind wir nicht aufgestellt, dass wir ohne Verstärkung das alles zeitnah abarbeiten können.“ Zumal ein Klimamanager eher konkrete Umsetzung von Maßnahmen im Fokus habe. Denn aktuell seien die zahlreichen Ideen der Kommunalpolitik eher Aufwands- als Lösungserhöhend. Doch müsse allen Beteiligten klar sein: Wünsche bräuchten natürlich auch das nötige finanzielle Fundament.

An dieses erinnerten angesichts der befürchteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer auch die Bürger für Obertshausen (BFO). Deren Vorsitzender Rudolf Schulz regte an, mit der Schaffung der Stelle bis zum 1. Januar zu warten und diese bei der Haushaltsplanung noch einmal zu besprechen. Da dies keine Mehrheit fand, enthielten sich die „Bürger“ beim entsprechenden Teil des Antrags und schlossen sich lediglich den übrigen Punkten an – der Erstellung und Präsentation über die Finanzierung des gewünschten Klimaschutzkonzepts, das Stellen der entsprechenden Förderanträge sowie die Berücksichtigung der nötigen Mittel im nächsten Haushaltsplan.

Grünes Licht gaben die Stadtverordneten zudem für den Vorstoß der FDP, zu prüfen, ob das Baurecht eine Aufstockung von Supermärkten im Stadtgebiet zum Bau von zusätzlichem Wohnraum erlaube (wir berichteten). Lediglich die BfO hatte sich bei der Abstimmung enthalten.

