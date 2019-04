Marathon ist die Leidenschaft von Manuel Friedrich

Ein letzter Blick auf die Schuhe, dann kann es losgehen. Es ist noch früh als Manuel Friedrich an diesem Morgen losläuft, noch ist es vergleichsweise ruhig in den Straßenschluchten der Mainmetropole und entlang des Mainufers.

Obertshausen – Der frühe Vogel fängt den Wurm heißt es im Volksmund so schön, bei Friedrich müsste es wohl eher heißen „frisst die Kilometer“. Während andere noch im warmen Bett liegen ist der begeisterte Läufer schon in Frankfurt angekommen, wo der Obertshausener arbeitet. Doch vor der ersten Tasse Kaffee im Büro liegt liegen noch ein paar Kilometer, die es zu Laufen gilt. Training für die größte Leidenschaft des passionierten Läufers, die Königsdisziplin Marathon.

„Mein Ziel ist es, am Sonntag in Paris meine eigene Bestzeit zu verbessern“, erzählt er vorab im Gespräch mit unserer Zeitung. Die liegt zu diesem Zeitpunkt bei etwa drei Stunden und 18 Minuten. Der Plan geht auf: 3:14:26 wird er für die 42,2 Kilometer am Ende brauchen, auf einer Strecke, die mit Steigungen, Gefälle und diversen Kopfsteinpflaster-Passagen nicht gerade ideal ist, um persönliche Bestzeiten zu laufen. Das Training der vergangenen drei Monate hat sich ausgezahlt.

Zum Laufen eher zufällig gekommen

Zum Laufen ist Manuel Friedrich eher zufällig gekommen. Eigentlich komme er vom Fußball, hat im Alter von vier Jahren erst beim TV Hausen, später bei Kickers Obertshausen gespielt. Mit 18 zwingt ihn ein Kreuzbandriss zur Zwangspause und langsamer Reha – auch mit laufen. „Das war zu dem Zeitpunkt, wo man sich auch gerade überlegt, wie geht es jetzt nach der Schule mit Job weiter. Schweren Herzens verabschiedet sich Friedrich vom Fußball, bleibt jedoch dem Laufen treu, findet darin seine neue Leidenschaft und entwickelt neuen Ehrgeiz. „Ich habe mir schon immer gerne Ziele gesetzt“, erzählt er. Und so wurden aus kurzen Läufen schnell zehn Kilometer, die Halbmarathon-Distanz und schließlich die Königsdisziplin. 2007 lief der heute 32-Jährige seinen ersten großen Marathon in Hamburg. Schon ein paar Monate darauf im November folge mit New York der zweite. Mit Paris vor einer Woche sind so seither bereits 13 zusammengekommen, von Rom über Madrid und Stockholm bis Prag.

Einer der Höhepunkte in dieser Zeit? „Die bester Erfahrung und auch landschaftlich beeindruckend war sicher der Jungfrau-Marathon“, sagt Friedrich. Der findet einmal jährlich im September in der Schweiz im Berner Oberland statt und führt die Läufer auf den gleichnamigen Berg hinauf. „Ab etwa der Hälfte der Strecke geht es nur noch bergauf“, erinnert sich Friedrich. Die Strecke hat es in sich: Rund 2100 Höhenmeter müssen die Läufer überwinden, vorbei an Dörfern, Bergbauernhöfen und Kühen auf der Weide. „Das saugt man alles in sich auf und behält es“, schwärmt er.

Auch der touristische Aspekt mit dabei

Und so verwundert es nicht weiter, dass für den Freizeitläufer bei jedem Marathon auch der touristische Aspekt mit dabei ist. Wie jetzt auch in Paris: „Wann hat man denn schon mal die Gelegenheit, durch die City einer so großen Stadt zu laufen und das völlig ohne Verkehr?“ Doch geht für den ehrgeizigen Sportler am Ende natürlich immer auch um die Zeit. Wichtig sei es, um die eigene Kraft zu wissen und sich das Rennen richtig einzuteilen. „Die Kunst ist es, einen negativen Split zu schaffen, also die zweite Hälfte der Strecke schneller laufen zu können, als die erste“, erläutert der 32-Jährige.

Seine Passion kann Manuel Friedrich auch im Job ausleben. „Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und arbeite für eine Eventagentur, die sich auf Lauf- und andere Sportveranstaltungen spezialisiert hat.“ Und auch im Ehrenamt – der 32-Jährige ist Vorsitzender der SPD-Fraktion in Obertshausen – erweist sich das Hobby als Gewinn. Denn auch die Politik ist nicht selten ein Marathon, der Ausdauer und Disziplin erfordert.

Doch zunächst steht nun erst einmal ein anderes und wichtigeres Ereignis für ihn bevor, die Hochzeit mit seiner Verlobten Verena, die den Hobbysportler seit Jahren bei seiner großen Leidenschaft unterstützt. „Und danach geht es auf Hochzeitsreise nach Mauritius“, verrät er und schmunzelt verschmitzt. Nicht ganz ohne Grund, denn Friedrich wäre nicht Friedrich, wenn er dort nicht auch laufen würde. Dass es dann aber auch gleich wieder ein Marathon werden wird, dass hätte selbst er nicht gedacht. „Viele werden jetzt sagen, der hat doch einen Vogel, aber das war wirklich reiner Zufall“, sagt er und lacht. „Nachdem wir gebucht hatten, war ich einfach neugierig, ob es dort auch einen Marathon gibt.“ Den gibt es, und zwar exakt während der Flitterwochen der beiden Obertshausener. Seine Verena lässt ihn machen. „Sie hat nur gelacht und gesagt, mach das, du kannst deine Füße doch eh nicht still halten.“

VON THOMAS HOLZAMER