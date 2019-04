Die Polizei stoppt auf der B448 bei Obersthausen eine ungewöhnliche Fuhre. Sie reagiert sofort – und verhindert Schlimmeres.

Obertshausen - Das sehen die Beamten der Autobahnpolizei auch nicht jeden Tag. Am Montag stoppte eine Streife gegen 15 Uhr auf der B448 in Höhe der Gatthofkreuzung bei Obertshausen einen Kleintransporter, der eine komplette Baubude aufgeladen hatte.

Die ungewöhnliche Fuhre machte im Grunde genommen schon selbst auf sich aufmerksam: Während der Fahrt klappte ein Seitenfenster der Bude durch den Fahrtwind auf und zu und "winkte" die Streife geradezu heran.

Kleintransporter lädt komplette Baubude: Polizei verbietet Weiterfahrt

Da die Deichsel weit nach hinten herausragte und nur mit einem Stück Flatterband kenntlich gemacht war, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt.

+ Die Polizei stoppt diesen Kleintransporter bei Obertshausen. © Polizei Südosthessen

Neben einer ausreichenden Absicherung musste der 26-jährige Fahrer aus Hanau die Baubude mit weiteren Spanngurten auf der Ladefläche festmachen, bevor es weitergehen konnte. Auf den Hanauer kommt dennoch ein Bußgeld wegen einem Verstoß gegen die Ladungssicherung zu. (chw)

