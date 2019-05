Stadt bewertet Verkehrssicherheit vor sozialen Einrichtungen

Es hat sich einiges getan in puncto Verkehrssicherheit vor den sozialen Einrichtungen im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren. Doch verbessern lässt sich an der einen oder anderen Ecke noch immer etwas.

Obertshausen – So lässt sich das Ergebnis jenes Berichts zusammenfassen, mit dem die Stadtverordneten zuvor die Verwaltung beauftragt hatten. Die gewünschten Informationen bekamen sie in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Bauen von Cornelia Knoke. Die Leiterin des Fachbereichs Bürger, Ordnung und Verkehr, wies vor allem auf die Entwicklungen der vergangenen Monate hin.

So sind etwa an der Sonnentau- und der Joseph-von Eichendorff- sowie neben der Hermann-Hesse-Schule (HHS) sogenannte Elternhaltestellen eingerichtet worden, an denen Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden, abgesetzt werden können. Diese liegen etwas abseits, um das morgendliche Gedränge vor dem Haupteingang der Schulen zu mindern und so für mehr Sicherheit für jene Kinder zu sorgen, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen.

Die Haltemöglichkeiten würden etwa an der Sonnentauschule bereits gut angenommen und rege genutzt, bestätigt Knoke. Ganz anders jedoch vor der HHS, wo Eltern trotz regelmäßiger Hinweise ihre Kinder meist dennoch direkt vor dem Haupteingang absetzen, statt die eigens eingerichteten Haltemöglichkeiten am Nebeneingang nur ein paar Meter weiter zu nutzen. „Wenn eine Streife vor Ort ist, geht das, aber kaum ist die weg, wird direkt wieder vorm Haupteingang gehalten“, beschreibt sie.

Als gutes Mittel gegen das Halten auf oder Befahren von Gehwegen hätten sich derweil die Fähnchen bewährt, die unter anderem entlang der Waldstraße an der Eichendorffschule und der Adenauerstraße an der Waldschule in Hausen aufgestellt wurden, erläutert Cornelia Knoke. Zudem werden im gesamten Ort Autofahrer jeweils vor Schulen, Kitas und Seniorenheimen durch eine zusätzliche Beschilderung und Piktogramme zur besonderen Vorsicht gemahnt.

Neben den obligatorischen Kontrollen vor allem rund um den Start ins neue Schuljahr kontrollieren die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an wechselnden Stellen im Stadtgebiet. Neben dem Einsatz des mobilen Blitzgerätes, das sich die Stadt mit Heusenstamm teilt, werde die Geschwindigkeit vor allem mithilfe der Messtafeln überwacht. Und die bewirken weit mehr, als viele denken, weiß die Ordnungsamtsleiterin. „Wir verzeichnen durch die Tafeln eine merkliche Verbesserung bei der Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit“, bestätigt sie. Die liegt rund um sämtliche soziale Einrichtungen im Stadtgebiet bei 30 Kilometern pro Stunde. Die einzige Ausnahme bilde dabei das Vereinsheim der Tausendfüßler an der Seligenstädter Straße. Den Bemühungen der Stadt, auch dort Tempo 30 einzurichten, hatten Regierungspräsidium und Hessen Mobil als zuständige Behörden eine Absage erteilt. Zu schnell gefahren, werde meist in den Abend- und Nachtstunden, ergänzt Erster Stadtrat Michael Möser. Das bestätigten auch die Geschwindigkeitstafeln, die rund um die Uhr messen.

Ein weiteres Problem, mit dem die Stadt zu kämpfen hat, sei zudem die angespannte Parksituation. Die dürfte sich – nicht zuletzt durch die voranschreitende Nachverdichtung im Stadtgebiet – weiter anspannen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant die Stadt derzeit eine Anpassung der Stellplatzsatzung.

Gerade das Falschparken bringe zusätzliche Gefahren mit sich. Immer wieder sorgten wild abgestellte Fahrzeuge auch dafür, dass an Gefahrenstellen die Sicht oder der Platz entlang der Fahrbahn eingeschränkt werden, erläutert Cornelia Knoke.

„Viele Gefahrensituationen entstehen nicht, weil die Beschilderung schlecht ist, sondern wegen Verkehrsteilnehmern, die keine Rücksicht nehmen“, appelliert sie auch an die Vernunft der Bürger. Denn die Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamts können nicht überall gleichzeitig sein.

VON THOMAS HOLZAMER