Stadt und Kreis Offenbach laden zum 33. Europafest ans Bürgerhaus

Es ist bereits liebe Tradition und lockt alljährlich bis zu zweieinhalbtausend Besucher in die Kleinstadt mit Herz: das Europafest des Kreises Offenbach, das dieser, abgesehen von einer Ausnahme, stets in und gemeinsam mit der Stadt Obertshausen organisiert.

Obertshausen – Vor allem der europäische Gedanke – das friedliche Zusammenleben der aller Völker Europas – steht bei der 33. Auflage des Festes am Sonntag, 5. Mai, rund um das Bürgerhaus an der Tempelhofer Straße im Vordergrund.

Dass dieser längst in den Köpfen der überwiegenden Mehrheit der Menschen im Kreis Offenbach angekommen ist, dessen sind sich die Gastgeber sicher. „Nicht nur mit dem Fest zeigen wir, dass Europa funktionieren kann“, sagt Obertshausens Rathauschef Roger Winter. Das friedliche Zusammenspiel vieler verschiedener Kulturen klappe vor Ort sehr gut.

Für Landrat Oliver Quilling steht das alljährliche Fest stellvertretend für die Vielfalt und Offenheit des Kreises Offenbach. In dem leben Menschen aus insgesamt 160 Nationen zusammen. Ein Beweis für diese kulturelle Vielfalt sind nicht zuletzt die Küchen der verschiedenen Nationen, mit denen sich die Vereine aus Stadt und Kreis seit vielen Jahren beim Europafest präsentieren. „Die Besucher können auf 100 Metern eine kulinarische Europareise unternehmen“, wirbt Marcel Subtil, Leiter des Fachbereichs zur Förderung von Ehrenamt, Sport und Kultur des Kreises.

Darüber hinaus pflegen die 13 Kreiskommunen zusammen 44 Partnerschaften mit anderen Städten, der Kreis selbst mit weiteren sechs Städten und Regionen auf drei Kontinenten. „Mit unseren Partnern in Waukesha County in den USA, in Liaocheng in China, in Kiryat Ono in Israel, in Radomsko in Polen, in Usak in der Türkei und in Parma in Italien verbinden und teilweise jahrzehntelange Freundschaften“, zählt der Landrat auf, der zugleich Vorsitzender der Europa-Union in Stadt und Kreis Offenbach ist. Die Europäische Union lasse sich eben nicht auf eine bloße Wirtschaftsgemeinschaft reduzieren, stellt er klar. Sie sei vielmehr ein unverzichtbarer Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa.

„Gerade im Jahr der Europa-Wahl und zugleich im Jahr des Brexit ist es wichtig, zu zeigen, wie ein gutes Miteinander in Europa funktioniert“, ergänzt Winter. Ziel des Festes sei es, den interkulturellen Dialog zwischen den Menschen zu stärken, Vorurteile weiter abzubauen und das Bewusstsein zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu stärken.

Unter den Gästen sind daher auch in diesem Jahr wieder Besucher aus den Partnerstädten Obertshausens in Thüringen, Österreich und Frankreich – wie etwa die Marktfrauen aus Laakirchen, die dem Fest fast von Beginn an die Treue halten. Zur Europäischen Union und der anstehenden Wahl des Europaparlaments, die in Deutschland am Sonntag, 26. Mai, stattfindet, informieren die Ehrenamtlichen der Europa-Union.

Der Startschuss zum Europafest fällt am 5. Mai bereits um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Den gestalten die Aktiven des Musikvereins Weiskirchen, berichtet Jürgen Hofmann, Leiter des Fachbereichs Sport, Kultur und Bildung bei der Stadt Obertshausen. Für die kleinen Besucher bringt um 12 Uhr das Theater Nedelmann das Stück „Schneewittchen märchenhaft“ auf die Bühne im Bürgerhaus. Auf der Wiese davor bietet das Team der städtischen Jugendförderung Spiele an und ein Straßenzauberer aus Frankreich sorgt für Unterhaltung und Staunen. Die offizielle Eröffnung mit Landrat Oliver Quilling, Bürgermeister Roger Winter und den Vorsitzenden der Ausländerbeiräte von Kreis und Stadt ist für 13.30 Uhr geplant, bevor Vereine und Gruppen ein buntes Programm mit Tanz, Gesang und Musik aus verschiedenen Kulturen zeigen.

