"Verheerende Folgen": So reagiert eine Mutter auf die Kita-Not in Obertshausen 

In Obertshausen schlägt eine Mutter wegen fehlender Plätze im Kindergarten Alarm. Mit dieser Initiative will sie auf das Problem aufmerksam machen.

Obertshausen - Zwei Jahre hat die Mutter von fünf Kindern in ihrem Job als Veterinärmedizinerin pausiert – bewusst, um die Zeit mit ihrem Jüngsten zu verbringen –, nun muss sie jedoch wieder arbeiten gehen. Doch die Chancen dafür stehen schlecht, vermutet sie.

Gemeinsam mit ihrer Bekannten Sandy Führer und weiteren Paaren aus Obertshausen hat sie nun eine Elterninitiative gegründet, welche die Kitaplatz-Not in Obertshausen zum Thema machen wollen. „Wir wollen auf die verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen für Familien und für die Stadt aufmerksam machen, und die Verantwortlichen zum Handeln bewegen“, erläutert Fischer.

Austausch zwischen Politik und Verwaltung gewünscht

Dabei komme es den Initiatoren vor allem auf einen konstruktiven Austausch mit der Verwaltung und Politik an. „Wir wollen nicht einfach nur meckern, sondern tatsächlich gemeinsam nach Lösungen suchen“, betont die junge Mutter. „Unser Wunsch und erstes Ziel ist es deswegen, einen runden Tisch mit allen Beteiligten zu bilden.“ Zu den einzelnen Fraktionen im Stadtparlament haben sie bereits Kontakt geknüpft, für den morgigen Donnerstag ist ein Gesprächstermin mit der Verwaltung vereinbart.

Dabei soll es unter anderem auch um die Vergabe der Krippen- und Kindergartenplätze durch die Stadt gehen, die jüngst novelliert wurde (wir berichteten). Denn eine Vergabe rein nach dem Alter – so sieht es die neue Regelung vor – werde dem Bedarf in vielen Fällen nicht gerecht. „Die Betreuungsplätze fehlen für alle, aber so fehlt der Blick auf die verzweifelte Situation einzelner Familien oder Alleinerziehender“, erläutert Fischer. Denn die neue Vergabe, die einem Gerichtsurteil im Fall der Stadt Langen Rechnung trägt, wonach soziale Kriterien bei der Platzvergabe keine Rolle spielen dürfen, berücksichtige nicht länger die Situation der Eltern. So mache es keinen Unterschied, ob es sich etwa um ein alleinerziehendes Elternteil handele, das arbeiten muss, um seine Existenz zu sichern, oder eine Familie, bei der ein Teil komplett zu Hause ist, das Kind also selbst betreuen könnte.

Obertshausen: Platz im Kindergarten knapp

Kommenden März wird Marta Fischers Sohn drei Jahre alt. „Ich habe mich damals trotz beruflicher Nachteile bewusst dafür entschieden, ihn erst mit drei Jahren betreuen zu lassen“, erläutert Marta Fischer. Nun wird ihr wohl genau dieser Verzicht auf einen Platz zum Verhängnis, befürchtet sie. Denn jene Kinder, die bereits einen U3-Platz haben, bekommen im Anschluss automatisch auch einen Kindergartenplatz. Für die übrigen bleiben so nur noch einige wenige Plätze übrig, die natürlich nicht ausreichten, um der Nachfrage gerecht zu werden. „Um also überhaupt eine Chance auf einen Kindergartenplatz zu haben, habe ich meinen Sohn nun für einen Krippenplatz angemeldet, sollte ich den bekommen, erscheint es mir jedoch falsch und unsozial Familien gegenüber, die dringend einen U3-Platz suchen“, erläutert sie ihre Situation. Diesen Weg gingen inzwischen auch weitere Eltern, weiß sie. Die Chancen auf Erfolg stünden angesichts der aktuellen Wartelisten dennoch jedoch eher schlecht, ist sich Fischer im Klaren. Im schlechtesten Falle könnte dies bedeuten, dass ihr Sohn erst mit fünf einen Platz bekäme.

Blick auf Bürgermeisterwahl

So oder so ähnlich geht es auch den übrigen Aktiven der Elterninitiative. Daher fordern sie dringend Lösungen für alle Familien. „Die Kitaplatz-Garantie für Krippenkinder muss natürlich bleiben, aber für Tagespflegekinder und Kinder, die noch nicht ins Betreuungssystem aufgenommen wurden, braucht es dringend Übergangslösungen“, betont Marta Fischer. „Gegründet wurde unsere Initiative von Eltern, die einen Ü3-Platz suchen, mittlerweile haben uns jedoch auch viele Familien kontaktiert, die genauso verzweifelt einen U3-Platz suchen“, berichtet sie. Auch diesen will die Gruppe eine starke Stimme bieten. „Wir hoffen, dass dieses Thema besonders im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl nächstes Jahr von der Politik ernst genommen wird“, ergänzt Mitinitiatorin Sandy Führer.

Über zusätzliche Mitstreiter würden sich die Aktiven freuen. Weitere Infos und den Kontakt zur Initiative gibt es in der Facebookgruppe „Kita-Initiative Obertshausen“ oder per Mail an kita-initiative.obertshausen@web.de. Von Thomas Holzamer

