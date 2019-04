Zirkus mit rollenden Piraten

Ferienspiele feiern Abschluss mit großem Auftritt in der Manege

Da ist Konzentration gefragt: 20 Kilogramm sind die großen Bälle schwer, auf denen die Kinder tippelnd durch die Manege rollen und Kunststücke vorführen.

„Mach’ nicht so einen Zirkus“, mahnen Eltern manchmal ihren Nachwuchs. Und verkennen, welches Potenzial in den Darbietungen in der Manege liegen.