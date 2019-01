Meister Hideo Ochi: Schlagartig wie eine Schlange

Obertshausen – 80 Kinder und Jugendliche stehen über die gesamte Breite der Sporthalle Rodaustraße verteilt in Reihe und Glied, alle barfuß und im locker sitzenden weißen Anzug mit Hose und knopflosem, dickem Hemd. Das wird mit einem farbigen Gurt gebunden. Von Michael Prochnow

Vor ihnen steht ein zierlicher Mann in gleicher Ausstattung, aber mit Glatze und langem, weißen Kinnbart. Es ist mucksmäuschenstill, man könnte eine Nadel auf den Hallenboden fallen hören. Es ist Hideo Ochi, der ranghöchste Leiter, der „Chief Instructor“, der Japan Karate Association (JKA) in Deutschland.

Immer Anfang des Jahres trainiert er auf Einladung des Karate Dojo Obertshausen Sportler aus ganz Mitteldeutschland und nimmt Prüfungen ab. Dazu reisten am Samstag rund 250 Karateka aller Generationen an. Sie kamen bis aus Köln, Saabrücken, Stuttgart und Magdeburg, aus Fulda, Gießen und Wetzlar nach Hausen. Dass selbst Schüler den hohen Gast mit so großem Respekt und Aufmerksamkeit begegneten, sei eine der Säulen der Disziplin, erläutert Dojo-Vorsitzender Thomas Flohrer.

Von der ersten Stunde an werde die Bedeutung von gegenseitiger Achtung und Würde, Höflichkeit und Verbindlichkeit vermittelt. Anfänger legen zuerst den 9. Kyu an – da „gibt’s den weißen Gürtel eigentlich nur, damit die Hose nicht rutscht“, kommentiert er und schmunzelt. Bis zum 1. Kyu kennzeichnen die erfolgreichen Schüler nacheinander zunächst der gelbe, der grüne, der blaue, der violette und zuletzt der braune Gurt.

Erst dann können ambitionierte Aktive in Deutschland den 1. bis 4. Dan ablegen. Der 5. und 6. macht seinen Träger zum Meister – wie Flohrer und seinen Stellvertreter Horst Wittig. „Sie müssen neben den sportlichen Übungen die 27 Katas verstehen“, streng fixierte Abläufe von Kampfübungen, zumeist gegen imaginäre Gegner, wobei es Pflicht und Kür gibt. Flohrer nennt noch Kihon – die Grundschule der „leeren Hand“, wie Karate übersetzt heißt, und Kumite, das gemeinsame Trainieren. Dabei werden Angriffe angekündigt und bestätigt, jedes Angriffsmuster verlangt eine ganz konkrete Abwehr. Attacken auf den Kopf heißen Shodan, solche auf den Körper zwischen Hals und Gürtel Chudan und die darunter werden Gedan genannt.

„Du bewegst dich langsam, aber permanent und viel aus der Hüfte“, unterrichtet Flohrer, „bringst deinen Puls mit der richtigen Atmung auf 135 bis 140“. Dann gibt der Kämpfer mit dem „Peitscheneffekt“ einen Schlag gegen den Unterkiefer ab oder quetscht flink Nervenstränge im Oberschenkel. „Du greifst schlagartig an, wie eine Schlange“. Dabei können Schlüssel, Telefon oder Kreditkarte wie Waffen eingesetzt werden. Geprobt wird das mit Pratzen, Schaumstoff gefüllten Kissen, und anderen Hilfsgeräten.

Ureigens lehre Karate Verteidigungstechniken. Dem Nachwuchs vermittle die Sportart wichtige Tugenden im menschlichen Zusammenleben und stärke das Selbstwertgefühl, Senioren halten sich altersgerecht in Bewegung, verhindern so Schmerzen in den Gelenken und gewinnen neue Lebensfreude.