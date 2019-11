Hinter den Kulissen: „Harold’s Lederwaren“ setzt auch auf Lokales

Was haben eine Ledertasche und ein Haus, in dem Menschen gerne leben, gemeinsam? Beide müssen gut durchdacht und in Form und Funktion an die Bedürfnisse ihrer Besitzer angepasst sein, ist sich Thilo Schmelz sicher.

Obertshausen – Der Obertshausener muss es wissen, schließlich ist er ausgebildeter Architekt – und seit 1999 Geschäftsführer von „Harold’s Lederwaren“. Dazu gehören Langlebigkeit und authentische Werkstoffe. Daher setzt Schmelz bei seinen Produkten unter anderem auf naturbelassenes Leder, ein zeitloses Design und klassisches Handwerk in der Produktion.

Die liegt, wie bei vielen Unternehmen, inzwischen überwiegend im Ausland – in diesem Fall in Indien und Kolumbien. Eine ansehnliche Auswahl an Produkten stellen Schmelz und sein Team jedoch noch immer am angestammten Standort an der Lämmerspieler Straße her. Gegründet hat das Unternehmen vor mehr als 80 Jahren sein Großvater Nikolaus Schmelz. Später übernahmen zuerst Schmelz’ Vater Günter und 1999 er selbst die Geschicke der Manufaktur. Die produzierte, wie die meisten Babbscher-Betriebe in Obertshausen, in der Nachkriegszeit zunächst vor allem Taschen für andere Marken, bis die großen Industriekunden in den 70er-Jahren begannen, ins günstigere Ausland auszuweichen.

Ab 1995 wurden schließlich auch bei Günter Schmelz nur noch Endfertigungen und Reparaturen ausgeführt. Das dazu notwendige handwerkliche Know-how und die wichtigsten Fertigungsmaschinen blieben dadurch jedoch im Familienbetrieb und bildeten schließlich vor zehn Jahren den Grundstein für die Rückkehr zur Produktion – nun mit den eigenen Taschen, Rucksäcken und Accessoires.

„Wir produzieren authentisch lokale Taschen, die in dieser Form und diesem Ausdruck nur in der eigenen Werkstatt entstehen können“, erläutert Firmenchef Thilo Schmelz. Darunter auch die „Paperbag“ – die Kopie einer Papiereinkaufstasche, jedoch gefertigt aus 100 Prozent pflanzlich gegerbtem Sattlerleder. Denn um das Thema Nachhaltigkeit kommen auch die Obertshausener längst nicht mehr herum. Verarbeitet wird nur hochwertiges Leder aus chromfreier Gerbung. Außerdem kauft Thilo Schmelz das Leder so regional wie möglich ein. Die Käufer sollen lange Freude an den Produkten haben, so das Ziel – im besten Fall ein ganzes Leben lang.

„Es ist schön, zu sehen, dass die Tradition der Lederstadt Obertshausen auch heute noch vor Ort Bestand hat“, freut sich Bürgermeister Roger Winter, der das Unternehmen unlängst gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Christina Schäfer besucht hat.

VON THOMAS HOLZAMER