Auf der Jagd nach dem Yeti

Dicke Luft in der Mehrzweckhalle: Beate Thews, sonst eine sehr umgängliche, stets gut gelaunte Person, durchbohrt die andere Beate mit einem alles durchdringenden Blick, die Hände in die Seiten gestemmt.

Obertshausen – Ihr Gegenüber erhebt sich vom Stuhl, baut sich erhaben auf und lehnt sich mit zusammen gepressten Lippen nach vorne. Was nach einem handfesten Streit aussieht, ist aber nur ein kleiner Ausblick auf das neue Theaterstück des Clubs „Lach Mal“.

Souffleuse Martina Safro hat immer noch die Ruhe weg und liest die Dialoge komplett im Flüsterton mit, sodass strauchelnde Schauspieler sofort weitermachen können. Die Proben der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Gruppe gehen in die heiße Phase, bis zu dreimal pro Woche treffen sich die Mimen in der Turnhalle der Joseph-von-Eichendorff-Schule.

Diesmal geben sie „Die Yeti-Jäger“, eine Komödie in drei Akten von Andreas Wening. Es geht um die Pension „Zum strammen Hirsch“ von Evelyn und Ulrich Schmierhuber. Seit der Volksmusikstar Marianne Rödel gegenüber das Sporthotel „Wanderglück“ eröffnet hat, steht der „Hirsch“ vor dem Ruin – die Gäste bleiben aus. Um die endgültige Pleite zu vermeiden, entschließen sich die Wirtsleute, ihr Haus an die Firma „Thermic Science“ zu verkaufen. Die plant, aus der Pension eine Wetterstation zu machen.

Doch der vermittelnde Notar Arno bietet im Auftrag der Firma einen lächerlichen Preis. Über dieses Angebot geraten die Schmierhubers derart in Streit, dass Evelyn ihren Ulrich nachts aussperrt. Er versucht, sich in der baufälligen Scheune mit alten Fell-Teppichen vor der Kälte zu schützen.

In der Dunkelheit hält die amerikanische Hotel-Testerin Belinda Kerrygold den fellbehangenen Ulrich für den sagenumworbenen Yeti. Zwar verschreckt, aber einer Sensation auf der Spur, verteilt sie mit ihrem Smartphone die Neuigkeit im Internet. Schlagartig wird aus der beschaulichen Berghütte eine internationale Medienattraktion. Zwischen all den Neugierigen und Jagdwütigen bricht auf einmal eine wahre Yeti-Invasion aus.

Das klingt nach hektischen Verwechslungen und einem tierischen Spaß für die Zuschauer. Die Gäste unterstützen mit dem Kauf der Eintrittskarte wie gewohnt mehrere Hilfsorganisationen – wie die Clown-Doktoren, die Kinder im Krankenhaus professionell aufheitern. Diese sind bei den Vorstellungen an 4. und 12. Oktober zu Gast in der Mehrzweckhalle (Waldstraße), kündigt Theaterchef Thomas Zeiger an. In den vergangenen 23 Jahren hat „Lach Mal“ mit fast 180 000 Euro geholfen.

Der „Yeti“ läuft auch am Samstag, 5., und am Freitag, 11. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. Tickets gibt’s im Büchertreff an der Schulstraße sowie im Spiel- und Schreibwarengeschäft Hoffmann an der Herrnstraße. Den Sitzplan und weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter lachmal-theater.de. m.