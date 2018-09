BMW landet in der Böschung

Obertshausen - Auf der B448 ist heute Morgen der Fahrer eines BMW verunglückt. Der 19-Jährige wird aber glücklicherweise nur leicht verletzt

Der 19-Jährige war gegen 7.20 Uhr vom Kreisel kommend in Richtung Obertshausen unterwegs. In Höhe des Freizeitbads verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das krachte in die Leitplanke und überschlug sich in der Böschung. Dabei wurden die Leitplanke sowie das Fahrzeug stark demoliert, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06104/69080 zu melden. (thh)

Archivbilder